Appuntamento questa sera, alle 21, su Videolina, con “Silva Manna” condotto da Modesto Fenu (nella foto) che ci porterà al Parco di Tepilora, riserva di Biosfera Mab Unesco. Fenu prosegue il suo viaggio nel parco di Tepilora arricchendo le sue conoscenze culturali grazie all'enorme tesoro di beni immateriali e culturali del parco che le popolazioni locali custodiscono e come perle rare, con gioia, generosità, talento e passione regalano ai visitatori . Il programma “Silva Manna” è una trasmissione curata interamente da Modesto Fenu che vede alla regia di Gianluca Flore che si occupa anche della fotografia, delle riprese e del montaggio con Alessandro Pulloni.