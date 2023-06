Siluro FdI al partito del sindaco 

Prova di matematica non superata. Ad avere difficoltà con i numeri, però, non sono gli studenti alle prese con l’esame di maturità: l’Aula in questione è quella degli Evangelisti e a rischio bocciatura è la coalizione di Massimiliano Sanna. Centrodestra ancora una volta in panne, soccorso in extremis dal consigliere di minoranza Sergio Locci, che con la sua presenza ha garantito il numero legale e consentito l’approvazione definitiva del piano attuativo per la realizzazione del centro sanitario assistenziale Sant’Anna di Donigala. Ma l’ennesimo forfait dei tre esponenti di Prospettiva Aristanis, che a metà seduta hanno abbandonato i lavori lasciando in 12 la maggioranza (Pecoraro era assente giustificato) conferma le tensioni che da settimane alimentano il dibattito interno.

I contrasti

«Non abbiamo agito strategicamente - spiega Davide Tatti - quello che dovevamo dire al sindaco lo abbiamo già espresso. Non si può negare, però, che non siamo mai stati convocati e che l’accordo pre-elettorale da tanti sbandierato è superato dalla nuova fisionomia dell’assemblea: i Riformatori non hanno consiglieri, Forza Italia ne ha solo uno». Netta la posizione del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Fulvio Deriu: «Oggi più che mai una maggioranza a 16 è necessaria. Una composizione a 13 deve avere carattere breve, diversamente si tramuta in suicidio di massa». Poi, l’affondo. «Abbiamo più volte chiesto che si analizzassero le cause di questa situazione che noi vediamo nella scarsa gestione politica da parte dei rappresentanti dei partiti che esprimono sindaco e vicesindaco». Chiaro il riferimento a Riformatori e Forza Italia. «Sarebbe auspicabile - aggiunge Deriu - che a nessuno venisse in mente di distrarre l’opinione pubblica con eventuali giochi di tre carte o cambi di casacca. Sappiamo che a portare a questo punto sono state alcune persone che il sindaco aveva scelto, sbagliando, come primi consulenti, che rimarranno uguali anche con colori e simboli diversi dagli attuali». Il segretario dell’Udc Michele Piredda guarda con preoccupazione ai prossimi appuntamenti. «Il 6 luglio si discute il rendiconto, in questa situazione è molto rischioso».

La crisi

Nessuno, tra i partiti che sostengono il sindaco, nasconde più le difficoltà. Neppure il primo cittadino Massimiliano Sanna che ha abbandonato il piglio sicuro manifestato dopo l’approvazione del Bilancio. «Io so che oggi questa maggioranza è composta da 16 consiglieri, uno ha giustificato l’assenza, altri hanno garantito la loro presenza e mi dispiace che in tre non ci siano - ha ammesso a fine seduta - Che in maggioranza ci sia qualche problema è evidente, ma stiamo lavorando per trovare la quadra». Se la formula contempli l’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis, come chiesto dal gruppo e come auspicato da Fratelli d’Italia e Udc, o se le porte resteranno sbarrate, come suggerito dagli altri partiti, non è dato sapere. Il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu e il primo cittadino tirano dritto e ribadiscono che «gli accordi sono stati fatti, si fanno e passano sempre dalle segreterie dei partiti convocati dal primo cittadino».

