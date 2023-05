Siluri dalla maggioranza all’Intergruppo dissidente: «Traditori» 

La maggioranza in Comune passa al contrattacco. Dopo aver incassato le accuse dall’opposizione, lanciate dopo un acceso Consiglio comunale, per un sostegno esterno ad Andrea Soddu dal centrodestra, il gruppo consiliare che sostiene il sindaco contrattacca e parla di «manovre» discutibili accusando l’Intergruppo e la minoranza «di voler far entrare dalla finestra chi è uscito sconfitto dalle elezioni». A sostenerlo tutti i consiglieri del gruppo del sindaco e le esponenti del gruppo misto Gabriella Boeddu e Maria Boi.

«È perlomeno singolare che chi oggi accusa il sindaco di aver tradito il mandato elettorale sia una parte degli stessi componenti della maggioranza che a novembre non ha esitato a convocare in un bar cittadino una conferenza stampa dando vita al cosiddetto Intergruppo, insieme a pezzi dell’opposizione, tra cui un candidato sindaco sconfitto da Soddu», dicono. La maggioranza definisce “traditori” i membri dell’Intergruppo «che oggi - sostengono - prendiamo atto è allargato al Pd. Se vogliamo parlare di tradimento dei propri elettori, questo sembra un esempio più calzante. E prova ne è il fatto che il suddetto candidato sindaco è stato per questo disconosciuto pubblicamente dal movimento che lo appoggiò alle elezioni». Per la maggioranza la Giunta è frutto «del maldestro tentativo che si è ritorto contro».

