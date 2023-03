Silurato il capo delle guardie 

Era quasi scontato. In attesa degli sviluppi dell’indagine portata avanti dalla Procura di Nuoro, che promette risvolti clamorosi, il primo a pagare per l’incredibile fuga del boss della mafia gargana Marco Raduano, scappato venerdì dal carcere nuorese di Badu’e Carros, grazie a tantissime falle nel sistema di controllo, e certamente con al complicità di qualcuno, è proprio il capo della sicurezza del carcere nuorese, Francesco Dessì. Al suo posto dal 6 marzo arriverà per tre mesi il dirigente di Polizia penitenziaria Amerigo Fusco, attualmente comandante della casa di reclusione di Milano Opera. Intanto la prossima settimana, la commissione Giustizia della Camera, su richiesta del vicepresidente Pietro Pittalis (Fi), potrebbe far visita a Badu’e Carros.

Cadono le prime teste

Dessì ieri è stato convocato a Cagliari, e in quella sede gli è stata notificata la decisione del Dap. «Il provvedimento - si legge in una nota del dipartimento - avrà la durata di tre mesi ed è stato adottato allo scopo di affidare temporaneamente ad un dirigente di polizia penitenziaria di comprovata esperienza e capacità il comando del reparto dell'istituto penitenziario in questione, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa».

La disposizione, spiega il Dap, «nasce dalla volontà di affidare un compito particolarmente delicato a uno dei migliori comandanti del corpo, che ha accettato il trasferimento con generosità e spirito di servizio. Restano intanto tuttora in corso gli accertamenti ispettivi, sollecitati con urgenza dal Dap nei giorni scorsi al Provveditore regionale della Sardegna dopo l'evasione di un detenuto».

Le indagini