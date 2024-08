Silurata la segretaria comunale 

C’eravamo tanto amati. Ma ora non più. Perché è giunto al capolinea il rapporto tra la nuova amministrazione e la segretaria comunale Giovanna Urrazza, che ha rivestito questo ruolo per 15 anni. Manca ancora il nuovo sostituto ma è solo questione di tempo perché il sindaco Stefano Altea ha mandato la comunicazione dello scioglimento anticipato della convenzione ai sindaci di Villanovaforru e Pabillonis, i due Comuni con i quali San Gavino aveva sottoscritto un accordo per la gestione associale del servizio.

La lettera

Lo scrive Altea in una lettera inviata per conoscenza anche alla segretaria uscente: «La nostra amministrazione intende recedere anticipatamente la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale sottoscritta il primo marzo 2021. A tal fine, verrà adottata dal Consiglio comunale un’apposita deliberazione nella prossima seduta che sarà convocata per il 9 settembre 2024». Nella comunicazione il sindaco non fa nessun accenno ai motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

La polemica

Ma non mancano le critiche e per il consigliere di minoranza Bebo Casu la decisione è affrettata: «Ci spiace che la nuova amministrazione non abbia tenuto conto del valore delle competenze di Urrazza, combinate alle conoscenze storiche del Comune. È facoltà della nuova amministrazione poter cambiare e rispettiamo la scelta. Sarebbe stato più opportuno programmare meglio il passaggio per non lasciare un vuoto su quel ruolo che nel nostro Comune deve esserci per legge». Polemizza anche il consigliere d’opposizione Nicola Ennas: «Alla luce della inesperienza amministrativa del sindaca sarebbe interessante e auspicabile conoscerne le motivazioni. Avremmo ritenuto più opportuno che, proprio in una fase così delicata in cui ci sono evidenti difficoltà nell'approccio dell'attuale giunta, ci fosse stato un periodo di studio per affrontare il necessario cambio di velocità nei processi burocratici e l'individuazione degli spostamenti e dei cambiamenti.Dalle prime uscite pubbliche e dagli atteggiamenti messi in atto dal sindaco in questo primo periodo, siamo moderatamente diffidenti sulle effettive qualità notando un pizzico di presunzione. Il sindaco si accorgerà prestissimo che tra il dire e il fare dovrà fare i conti con il tempo, le risorse umane e quelle economiche».

Le ricadute

Ora a catena gli altri Comuni dovranno riorganizzarsi come spiega il sindaco di Pabillonis Riccardo Sanna: «Noi vogliamo tenere come segretaria Urrazza. Ci stiamo organizzando per stipulare una nuova convenzione, anche con un altro Comune e chiederle la disponibilità.Dopo l'ingresso della nuova amministrazione, San Gavino ha manifestato la volontà di scioglimento unilaterale della convenzione, in quanto intende incaricare un altro segretario».

