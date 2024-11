Silos crollato: rischio strage & batterie al litio 

La mano nera impressa sui cartelli stradali è molto più di un divieto. La circonvallazione della centrale Enel di Portovesme, impropriamente dedicata a Grazia Deledda, è blindata. Vietato l’accesso. «Area interdetta», recita l’effige issata su un muro di pali conficcati di tutta fretta sull’asfalto. Non si passa, lavori in corso. Da quattro giorni in quella «panoramica» di relitti industriali, cumuli di ruggine e carbone polverizzato, non si passa. Nessuna ordinanza visibile, nessun divieto “timbrato”.

Strada vietata

A vietare quel tratto di strada è la solita prepotenza di Stato. In realtà, infatti, se ti avventuri oltre quel muro di divieti campati per aria, scopri che lavori e cantieri, su quel tratto precluso, non ce ne sono proprio. La strada, pertinenza del Consorzio industriale, è sgombra come non mai. L’unica giustificazione per quell’altolà perentorio è un “invito” esplicito a non ficcare il naso in quell’impianto "elettrico” ormai ridotto a ruggine affiorante e pezzi cadenti. Da nascondere, questa volta, c’è quel che sino a quattro giorni fa era un gigantesco silos da oltre 2000 metri cubi di capienza “saltato” letteralmente per aria senza preavviso, se non quello del monitoraggio inesistente. Poteva essere una strage se solo in quell’istante quell’area fosse stata attraversata da un gruppo di lavoratori. Le poche comunicazioni lo definiscono “crollo”, con l’obiettivo di ridimensionare la portata dei fatti. La realtà è, però, drammaticamente un’altra. Vedere quel gigantesco serbatoio accartocciato su se stesso esprime tutta la violenza con la quale quelle lamiere si sono attorcigliate, trasformandosi in una furia di liquidi & acidi proiettata sulla recinzione in cemento rasa al suolo senza troppi complimenti. Che l’unico obiettivo dell’Enel fosse quello di “nascondere” la gravità del crollo lo si evince dalla “zanzariera” verde dispiegata immediatamente sul fronte della devastante “piena”, per evitare ad occhi indiscreti di documentare i fatti. Immagini che, invece, pubblichiamo per svelare quel che accade alla soglia della “transizione energetica” nella terra che speculatori e faccendieri vorrebbero devastare a colpi di eolico e fotovoltaico. L’Enel, società di fatto statale, ma con capitale privato infinito, proprio ieri ha chiuso i conti dell’ultimo anno finanziario: vendendo energia elettrica a costi esorbitanti ha messo in tasca ben 5,8 miliardi di profitti e un’ ebitda (il risultato operativo aziendale) in crescita a 17,4 miliardi. Guadagni a piene mani, ma la centrale di Portovesme è ormai da tempo in bilico tra l’abbandono e il tracollo manutentivo. Da anni, se non decenni, l’impianto langue nel più totale abbandono, così come a marzo scorso aveva documentato un’inchiesta del nostro giornale. Del resto basta guardare dall’alto i 63 ettari della centrale per comprendere che il déjà vu si sta ripetendo ancora una volta. L’Enel si prepara a dismettere, nel raggio di 500 metri, la terza struttura industriale di quelle dimensioni: le altre due sono ancora lì, un cumulo di ruggine e degrado. Ora, quella che cade a pezzi con rischi e pericoli gravissimi, è circondata da batterie al litio cinesi. Una distesa infinita ovunque, ogni spazio libero occupato da centinaia di container “Made in China”, senza alcuna prescrizione su rischio cancerogeno o mutazioni genetiche. Senza alcuna valutazione di impatto ambientale.

Rischi infausti

Che l’invasione di batterie sia sconfinata sino a diventare un “grande” rischio ambientale e di sicurezza lo dimostrano le immagini aeree che pubblichiamo: il silos strapieno di liquidi e acidi, che si è accasciato con l'impeto di una “bomba”, era a diretto contatto con l’ultimo campo di batterie piazzato nell’area della Centrale. Cosa sarebbe potuto succedere se la caduta del serbatoio fosse avvenuta con l’operatività elettrica di quelle mega-batterie? Un dato è certo, l’Enel sta pensando solo a chiudere la centrale il prima possibile, per sostituirla “a colpi” di batterie cinesi, eludendo rischi e pericoli di questa scelta. Del resto, sull’area del “crollo-esplosione”, «DeSOx Unità SU3», erano previsti interventi per 530mila euro. Nella dichiarazione ambientale del 2023 c’è, però, scritto: «previsione dell’intervento dicembre 2025, in attesa scheda di investimento approvata». Guarda caso un intervento previsto proprio quando le norme avevano previsto la chiusura della centrale. Nel frattempo il silos è crollato, un operaio è scampato alla tragedia, mentre le batterie continuano ad arrivare. Tutti stanno a guardare, in silenzio, tra degrado e rischi per i lavoratori. Tra un pò sarà un cumulo di ferro vecchio, una montagna di litio e un’infinità di nuovi disoccupati. Avanzano solo gli affari green, quelli di pochi, a scapito dei sardi.

