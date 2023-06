Silius, occupata la miniera 

Dalla mattina di ieri più di 30 minatori occupano i due pozzi della miniera Muscadroxiu-Gennas Tres Montis, nel territorio di Silius e San Basilio. Sono fermi in una galleria a 600 metri di profondità, determinati a restarvi sino a quando non avranno risposte certe sul proprio futuro occupazionale.

I motivi della protesta, spiega la Cgil, sono «legati all’assenza di certezze sul futuro in vista della ripartenza dell’attività estrattiva assegnata dalla Regione attraverso una concessione pubblica a una società privata»: a decorrere da domani il controllo dei giacimenti di fluorite e quarzo passerà da Igea alla Società Mineraria Gerrei srl, e i minatori (una trentina) vedono davanti a sé un futuro in bilico e lontano da casa, con prospettive di ricollocamento negli stabilimenti di Lula e di Campo Pisano (Iglesias).

Incubo trasferimenti

La decisione del trasferimento della forza lavoro, fanno sapere dalla Società Mineraria Gerrei, non è stata loro bensì di Igea che, dichiara l’assessora all’Industria, Anita Pili, «ha preso la decisione in maniera unilaterale», non rispettando «le indicazioni fornite dalla Giunta regionale sulla continuità occupazionale dei lavoratori. Abbiamo dato indirizzi politici precisi – rimarca Pili – finalizzati a mantenere la sicurezza dei posti di lavoro senza creare discriminazioni o disagio». Il sindaco di Silius, Antonio Forci, ha espresso forte preoccupazione per la ricollocazione degli operai a oltre 200 chilometri da casa e per le possibili ricadute sociali in un territorio già spopolato e in difficoltà.

Oggi un vertice

Oggi alle 11,30 vi sarà un tavolo a cui parteciperanno i sindaci di Silius e San Basilio, i rappresentanti di Igea e i soci di Mineraria Gerrei: questi ultimi, a causa della mancanza di voli per la Sardegna, come dichiarato dal direttore generale, Alessandro Murroni, saranno collegati da remoto.

Perplesso il segretario generale Femca Cisl Sardegna, Marco Nappi: «In trent’anni di esperienza nel sindacato non ho mai visto che un'azienda non parlasse con i sindacati e non rispondesse ai tavoli istituzionali, senza il minimo interesse per le ricadute occupazionali del territorio». Solidale con i lavoratori anche il segretario del Pd sardo, Piero Comandini, critico nei confronti della Giunta regionale.

