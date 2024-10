Siliqua, via l’ultimo dottore «No al sostituto a tempo» 

Dopo i vari bandi dell’Asl andati deserti, a Siliqua potrebbe arrivare un nuovo medico di base, ma le modalità non soddisfano a pieno il Comitato spontaneo per la sanità che, nel pomeriggio di ieri, si è riunito con la sindaca Francesca Atzori per cercare di trovare una soluzione alla drammatica situazione che affligge il paese. A breve l’intera comunità composta da 3.500 persone rimarrà senza assistenza: l’unico medico presente lascerà l’incarico tra pochi giorni. I più fortunati, giusto una manciata di persone, sono riusciti a trovare assistenza nei paesi circostanti, ma per questo “privilegio” devono affrontare vari disagi.

Lo scorso 17 ottobre, Ares ha conferito l’incarico provvisorio a un medico che ha mostrato interesse a occupare uno dei posti vacanti nel paese, ma solo per due mesi: dovrebbe iniziare l’attività questo sabato, prendendo in carico un massimo di mille assistiti e, se l’incarico non verrà prorogato, terminerà il 31 dicembre.

Durante la riunione, sono state preparate una serie di proposte per tamponare l’emergenza, inoltre è stato deciso di chiedere un incontro urgente con i responsabili Ares per ribadire la necessità di aprire un ambulatorio straordinario di continuità territoriale (Ascot) che dia assistenza continuativa a tutta la comunità fino a quando non verranno incaricati altri medici.

Il Comitato ha già raccolto 1.350 firme per una petizione da presentare alla direzione sanitaria: continuerà fino ai primi di novembre. Frattanto, nell’ambulatorio di via Carducci, in funzione ancora per pochi giorni, si fa la fila dalle prime luci del mattino per accaparrarsi i pochi numeretti che consentono di esser visitati.

RIPRODUZIONE RISERVATA