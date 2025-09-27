«Siliqua calcio, l’avventura finisce qui» 

Pallone sgonfio per l’associazione sportiva dilettantistica “Calcio Siliqua”. La dirigenza ha deciso di non iscriversi al campionato di terza categoria 2025/26. Una scelta sofferta, ma obbligata dalla mancanza di aiuti e di un impianto sportivo efficiente. La vicenda ha avuto origine il 27 ottobre scorso, data della tragica alluvione che ha devastato gran parte del Campidano. In quella circostanza l’impianto sportivo di via Oslo era stato spazzato via dalla furia dell’acqua, e da allora non è stato ancora ripristinato. «Quel giorno doveva essere disputata la prima partita di campionato, poi giocata a Villasor, e quella successiva a Decimoputzu, dove il sindaco ci ha concesso l’utilizzo del campo sterrato di Gutturu Piriccu – racconta Maurizio Grassetti, presidente del Calcio Siliqua, all’indomani della chiusura delle iscrizioni al campionato - Un anno difficile, fatto di sacrifici e attese. Per gli allenamenti ci siamo arrangiati utilizzando solo metà impianto, la parte con meno danni. Per usufruire di un campo intero, e permettere all’allenatore di provare qualche schema di gioco, abbiamo dovuto approfittare delle trasferte amichevoli».

La decisione

È stata comunicata alla Figc, Lega nazionale dilettanti, di Cagliari: «Mi assumo la responsabilità di non aver iscritto la squadra, purtroppo mancano i presupposti per affrontare il campionato». Grassetti precisa che le difficoltà vanno avanti da cinque anni: «Dal 2020, anno in cui sono stato invitato dall’amministrazione comunale a farmi carico della società sportiva, ho ricevuto solo promesse. Seguo il calcio con passione ormai da 60 anni, prima da giocatore poi da dirigente, ho la coscienza a posto, ai ragazzi non ho mai fatto mancare niente, però senza campo e con aiuti risicati non è più possibile continuare. Con il contributo regionale, riusciamo a malapena a pagare le visite mediche. Un sacrificio anche per i ragazzi, che per muoversi hanno necessità di un rimborso. Ci siamo in parte salvati con il supporto degli sponsor, purtroppo andare avanti è diventato troppo oneroso».

La replica

Interviene l’assessore allo Sport, Antonio Ghiani: «Siamo consci dei disagi e siamo dispiaciuti che quest’anno la squadra non possa partecipare al campionato. Confermiamo la nostra vicinanza e la disponibilità a dare un sostegno economico come fatto sinora – aggiunge – Fin da subito è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, richiedendo i ristori per il ripristino delle situazioni compromesse. Il 30 luglio scorso è stato affidato l’incarico per la progettazione degli interventi di recupero degli impianti di via Oslo, e siamo in contatto con la Protezione civile per lo sblocco dei fondi destinati alla realizzazione dei lavori. L’amministrazione comunale ha sempre dimostrato concreta vicinanza alle associazioni sportive, riconoscendo il valore della loro attività e ringrazia atleti, allenatori e dirigenti per quanto fatto in questa difficile situazione».

