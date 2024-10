Silì rigioca a calcio ma il campo non c’è 

Il colori sociali sono il bianco e il celeste, gli stessi che caratterizzavano il club agli albori del secondo millennio, prima che la squadra abbandonasse la scena calcistica provinciale. Ventuno anni dopo, si apre un nuovo capitolo per il Silì calcio, ai nastri di partenza del campionato di Terza categoria. L’idea solleticava da tempo un gruppo di ex giocatori e appassionati di calcio della frazione di Oristano, ma l’arrivo del Covid aveva scombussolato i piani. Un anno fa la scommessa ha ripreso vigore.

Una scommessa

«È stata un po’ una pazzia - ammette il presidente, Massimiliano Sannia - partivamo da zero, non avevamo neppure un campo a disposizione. Ma abbiamo creduto nel progetto e il tempo ci ha dato ragione». Il primo febbraio la costituzione ufficiale dell’Asd, con vicepresidente Pierpaolo Atzori e una corposa dirigenza ben radicata nella frazione; due mesi più tardi il primo obiettivo raggiunto: Luca Piras, storico giocatore del Silì 97, alla guida della squadra.

L’obiettivo

«Il nostro obiettivo è quello di riportare lo sport nel nostro paese, con la speranza di poter dare un’integrazione sociale alla comunità», osserva Sannia. Non è un caso se buona parte della rosa sia composta da giovani siliesi.

La difficoltà

«Le difficoltà non sono mancate, a cominciare dall’indisponibilità dell’impianto sportivo», aggiunge il presidente. Come il campo Tharros, anche quello della frazione è al centro di un intervento di riqualificazione che a fine cantiere regalerà a giocatori e tifosi un rettangolo di gioco con manto sintetico. Da settimane, però, i lavori sono fermi in attesa del posizionamento del tappeto e difficilmente il campo sarà pronto per l’avvio del campionato, entro i primi di novembre.

«Per fortuna siamo riusciti a stringere un accordo con il Comune di Palmas Arborea che ci ha messo a disposizione il suo terreno di gioco per le partite casalinghe - sottolinea Sannia - per gli allenamenti, invece, ci è stato concesso un campo a Tiria che abbiamo reso idoneo investendo qualche risorsa».

L’entusiasmo

L’entusiasmo c’è, la voglia di mettersi in gioco pure, non resta che fare affidamento sul sostegno del pubblico. «Il Silì ha un passato importante e ci auguriamo che la risposta sia la stessa di vent’anni fa, con la comunità pronta ad incoraggiare la formazione biancoceleste anche in trasferta», conclude Sannia.

RIPRODUZIONE RISERVATA