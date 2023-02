Silì, accoltella e uccide la figlia di 13 anni Poi si butta dalla finestra 

Un volo da circa cinque metri e mezzo, un tonfo sordo che subito richiama l’attenzione dei vicini di casa. Alcuni si affacciano in strada e trovano Monica Vinci ferita e sanguinante. «Cosa è successo?» chiede la donna a chi le si precipita vicino. Sembra non ricordare nulla, poche e confuse parole. Immediatamente vengono chiamati i soccorsi e l’ex marito e padre della tredicenne. Piero Carta, vigile urbano, aveva appena smontato dal servizio e in pochi minuti arriva davanti alla casa. Quando vede l’ex compagna riversa sull’asfalto, chiama la figlia ma comprende subito che dietro il portoncino in legno è accaduto qualcosa di grave. Non ha le chiavi, sfonda una finestra e si ritrova in un incubo. Chiara è per terra, il giubbotto rotto dalle coltellate, la spensieratezza svanita per sempre.

«Come faremo senza Chiara?». Nel vicolo, sbarrato dai nastri bianco e rossi della polizia, la domanda disperata resta senza risposta. Chiara e i suoi sogni di adolescente si sono fermati per sempre, nella villetta di via Martiri del Risorgimento a Silì. Spezzati dalla mano di chi tredici anni fa le aveva dato la vita: Monica Vinci, 52 anni, ieri ha colpito la figlia con diverse coltellate lasciandola senza vita nel bagno di casa, poi ha tentato un gesto estremo lanciandosi dalla finestra del primo piano. Una tragedia che ha fatto sprofondare nel dolore la piccola frazione e ha spento l’allegria della vigilia di Sartiglia.

La tragedia

Sarebbe dovuta essere una giornata di festa, Chiara aveva indossato il giubbotto ed era pronta per uscire. Un ultimo ritocco davanti allo specchio in bagno, erano circa le 14.30 poi il buio. Una, due e ancora diverse coltellate a quell’unica figlia che a marzo avrebbe dovuto festeggiare 14 anni. La giovane cade a terra sotto una violenza inaspettata che non si sarebbe fermata subito. Dai primi accertamenti sembra infatti che la mamma, dopo averla colpita con un coltellino, l’abbia strozzata utilizzando il cavetto di un caricabatterie. Subito dopo, Monica Vinci spalanca la finestra del primo piano e si lancia nel vuoto.

L’allarme

Un volo da circa cinque metri e mezzo, un tonfo sordo che subito richiama l’attenzione dei vicini di casa. Alcuni si affacciano in strada e trovano Monica Vinci ferita e sanguinante. «Cosa è successo?» chiede la donna a chi le si precipita vicino. Sembra non ricordare nulla, poche e confuse parole. Immediatamente vengono chiamati i soccorsi e l’ex marito e padre della tredicenne. Piero Carta, vigile urbano, aveva appena smontato dal servizio e in pochi minuti arriva davanti alla casa. Quando vede l’ex compagna riversa sull’asfalto, chiama la figlia ma comprende subito che dietro il portoncino in legno è accaduto qualcosa di grave. Non ha le chiavi, sfonda una finestra e si ritrova in un incubo. Chiara è per terra, il giubbotto rotto dalle coltellate, la spensieratezza svanita per sempre.

Gli accertamenti

Monica Vinci, indagata per omicidio, viene trasferita all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ha riportato diversi traumi facciali e la frattura del bacino. Non è in pericolo di vita, è monitorata costantemente da medici e infermieri del reparto. Nel frattempo a Silì arrivano gli agenti della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, poi la polizia scientifica e il medico legale Roberto Demontis. Gli accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore Valerio Bagattini, vanno avanti fino a tarda sera, si cerca di ricostruire nel dettaglio quei minuti drammatici. Nessuno può sapere cosa abbia innescato quella furia cieca, al momento non è chiaro nemmeno se la ragazzina abbia tentato di difendersi prima dalle coltellate e poi da quell’estrema violenza con il cavetto del cellulare. Si aspettano i primi riscontri del medico legale e poi l’autopsia (prevista martedì al policlinico di Monserrato), nel frattempo gli inquirenti hanno sentito il padre e gli altri parenti, si cerca di far luce sul rapporto tra madre e figlia. Sembra che la donna da tempo soffrisse di un grave disagio, uno squilibrio psichico che otto anni fa culminò con un ricovero in Pschiatria dopo un trattamento sanitario obbligatorio. Una situazione delicatissima, equilibri sul filo che in un pomeriggio quasi primaverile sono arrivati a un punto di non ritorno.

