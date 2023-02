«Silenzio su questo dramma, troppi giudizi on line» 

L’odio scatenato on line nei confronti di Monica Vinci, 52 anni, la madre che ieri ha compiuto un gesto così estremo va fermato. L’appello arriva da Francesca Marras, reponsabile del Centro antiviolenza Donna Eleonora di Oristano.

«Mentre leggevo l’assurda notizia ho anche, purtroppo, letto un fiume di giudizi che si sono abbattuti sulla madre di Chiara. Ecco io ora chiedo rispetto per questa donna e per questa situazione che non conosciamo».

Nel vedere questi commenti pesanti in un momento così tragico Francesca Marras lancia l’invito a tutti a una riflessione: «Sì, perché questo è un dramma che colpisce tutti noi, la società e in particolare la piccola comunità di Silì e nessuno si deve sentire autorizzato a emettere giudizi su questa donna. Non riesco nemmeno a immaginare il dolore e la solitudine infiniti di questa donna sfociati in un gesto così assurdo».

Francesca Marras chiama tutti noi a una riflessione: «Dobbiamo interrogarci e metterci in discussione perché non abbiamo capito il disagio che questa madre stava vivendo e non abbiamo fatto nulla perché questo dramma non accadesse». E poi ritorna sui giudizi espressi on line: «Una tragedia nella tragedia».