Silenzio, rispetto, amore Il pellegrinaggio dei tifosi 

Il volto è disteso. La sofferenza è finita, Rombo di tuono è diventato leggenda, anche se non c’era bisogno di iniziare un altro viaggio per restare impresso sulla pelle dei sardi. Gigi Riva è morto, ma è un dettaglio di poco conto per chi lo considerava già immortale, il patrono laico di un’Isola in lacrime. Riva è lì, nel cuore dello stadio, ha le mani giunte, la tuta della Nazionale, le scarpe sportive e due maglie del Cagliari addosso. C’è anche quella “vera”, la sua, appoggiata sul piedistallo che regge il feretro. In quella sala ci sono sessant’anni di passione vera, di amore reciproco, di storia italiana che ha superato per sempre i confini del calcio.

La gente

Dalle 11 del mattino, la gente ha cominciato ad avvicinarsi alla Unipol Domus. La velocità delle notizie, grazie agli smartphone e all’incessante valanga di informazioni dai tg di mezza Europa, ha fornito luogo e orario dell’apertura della camera ardente.

La fila è silenziosa. Nessuno mostra segni di impazienza. C’è rispetto assoluto per il Campione, per una figura già impressa sulla pelle della gente. L’incredulità delle prime ore ha lasciato spazio al cordoglio nel cuore del popolo rossoblù, la partecipazione è straordinaria e composta. C’è chi si aiuta con le stampelle, chi ha la maglia attuale del Cagliari e chi invece ha voluto recitare l’omaggio fino in fondo, indossando quella bianca con i laccetti nella scollatura del 1970. Famiglie, anziani, coppie che procedono mano nella mano, uomini di sport, rappresentanti dei tifosi. C’è il sole, un vento freddo spazza l’aria e fa sventolare le sciarpe, tantissime e rossoblù, esibite con orgoglio dalla gente di Riva.

La squadra

Nel cuore dello stadio – tempio chiassoso dove abitualmente si canta l’amore per il Cagliari – regna un silenzio irreale. Sono le 13.29 del giorno dopo, l’addio inizia dall’attimo in cui dalla limousine dell’agenzia funebre la bara viene trasportata nella sala che accoglie le squadre nel giorno delle partite. I calciatori del Cagliari, in tuta ufficiale rossa e blu, si radunano nel parcheggio del vecchio stadio, prima di raggiungere l’area esterna della Domus. Facce scure, i movimenti lenti, l’energia di corpi scolpiti da anni di duro allenamento lascia spazio alla compostezza, al dolore vero di una squadra speciale. Speciale perché con quella maglia, mezzo secolo prima, Riva ha dato spettacolo sui campi di mezzo mondo.

Il presidente Giulini è una maschera impietrita dal dolore, la commozione gli impedisce di alzare il volume della voce. Lui e l’allenatore Ranieri, in abito blu, guidano il gruppo all’interno della sala dove è sistemata la bara, aperta. Attraverso i vetri si intuisce che il gruppo è schierato davanti alla salma, il silenzio è rotto soltanto dalle parole del presidente, l’applauso è lungo, poi la squadra – attraverso un’altra uscita – lascia la sua casa, la Unipol Domus. Il capitano Pavoletti deposita un mazzo di fiori vicino alla salma.

Il pellegrinaggio

E poi il fiume che scorre, lento. Attraverso una delle porte, dieci per volta, le persone cominciano il pellegrinaggio. Il tempo di un giro attorno al corpo di Gigi, divieto assoluto di foto o riprese, l’omaggio ai figli Nicola e Mauro, in piedi davanti al padre, e poi via, felici di aver reso il giusto omaggio all’Eroe sardo, all’uomo che ha fatto battere il cuore a tutta la Sardegna. E non solo. La gente di Riva è variopinta, educata, silenziosa, sono gli stessi che non esitano a urlare quando le cose vanno male, in quelle due ore di calcio vero, due piani sopra. Oppure sfogare la propria gioia per i gol della squadra del cuore. Tantissimi sono arrivati dal nord dell’Isola, c'è chi ha chiesto un cambio di turno per poterci essere, chi è preoccupato perché vede una fila incredibile e teme di non arrivare in tempo.

Lacrime

Intorno alle 14.30, viene concesso anche ai giornalisti – una trentina fra cameraman, cronisti e fotografi – di rendere omaggio al Campione. Lui, che a pochi metri di distanza, sul prato del vecchio Sant’Elia ha fatto impazzire i tifosi ma anche le difese più forti del mondo, ha il volto disteso, le maglie del Cagliari che gli fanno compagnia e la famiglia, attorno, che continua a regalargli tutto l’amore possibile. Gianna Tofanari, la compagna di una vita e madre di Nicola e Mauro, è arrivata allo stadio un’ora prima, evitando commenti o ricordi, il suo è un dolore discreto e mai esibito. I figli in lacrime, così come Oliviero Salvago, una delle persone più vicine negli ultimi vent’anni a Riva, attenzioni da amico vero riservate all’idolo ma soprattutto a Gigi, uno di famiglia. Lacrime di commozione, di dolore, per un condottiero straordinario. Oggi il funerale, poi sarà leggenda.

