Silenzio in sala, suona il Cuarteto Casals 

C’è grande attesa per il debutto del Cuarteto Casals, martedì alle 20.30, per la Stagione concertistica 2024-2025 del Teatro Lirico. L’undicesimo appuntamento della rassegna, infatti, prevede un importante e davvero imperdibile debutto a Cagliari: si esibisce infatti il Cuarteto Casals, ensemble cameristico fondato alla Scuola Reina Sofia di Madrid nel 1997, considerato una delle giovani formazioni più apprezzate nel panorama internazionale, soprattutto grazie alla carica emotiva ed alla spontaneità esecutiva. Il quartetto d’archi è formato da Vera Martinez-Mehner (violino), Abel Tomàs Realp (violino), Cristina Cordero (viola), Arnau Tomàs Realp (violoncello).

Il programma prevede l’esecuzione di: Quartetto per archi n. 3 in Mi bemolle maggiore di Juan Crisóstomo de Arriaga y Balzola; La oración del torero, op. 34 di Joaquin Turina; Quartetto per archi n. 1 in do minore, op. 51 di Johannes Brahms. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 20 minuti circa compreso l’intervallo.

I posti in teatro sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti.

Prezzi biglietti: platea 35 euro (settore giallo), 30 euro (settore rosso), 25 euro (settore blu); I loggia 30 euro (settore giallo), 25 euro (settore rosso), 20 euro (settore blu); II loggia 10 euro (settore unico). Ai giovani under 35 ed ai disabili sono applicate riduzioni del 50 per cento sull’acquisto di biglietti.

