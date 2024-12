«Silenzio illegittimo, subito il decreto di Via per il parco agrivoltaico» 

«Illegittimo il silenzio del Mase: la Commissione tecnica Pnrr-Pniec deve decidere sulla valutazione di impatto ambientale (Via) per il parco agrivoltaico della Flynis Pv». Dopo il ricorso della società, che vorrebbe installare un parco agrivoltaico da 56 megawatt tra Flumentepido (Carbonia) e Gonnesa, il Tar ha ordinato al Mase di decidere, ovviamente senza vincolo di contenuto, a proposito della Via richiesta per il nuovo parco.

Ad agosto 2023 il Mase ha dichiarato la procedibilità dell’istanza di Via, trasmettendo tutto il dossier con gli elaborati progettuali alla Commissione Tecnica Pnrr- Pniec per la predisposizione del decreto di Via che però non è ancora arrivato, nonostante la fase di consultazione si sia conclusa il 24 settembre. Un silenzio che non è piaciuto alla Flynis che si è quindi rivolta al Tar. Il Ministero si è difeso sostenendo che, per analizzare i tantissimi progetti presentati si sta applicando un criterio di priorità, dando la precedenza ai progetti di maggior potenza installata, mentre quello della Flynis si troverebbe in una fascia inferiore rispetto alla media. Ancora, ha sottolineato il ministero durante il dibattimento, il procedimento di Via non può prescindere dal parere del ministero della Cultura che si deve esprimere sul paesaggio, bene costituzionalmente garantito. Le argomentazioni però non sono state accolte dal Tribunale amministrativo regionale che ha giudicato illegittimo il silenzio del Mase ordinando alla Commissione tecnica Pnrr- Pniec di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema del provvedimento di Via entro sessanta giorni dalla sentenza. Nel giro di due mesi quindi si saprà di più sul futuro del progetto Flynis, per un parco agrivoltaico da 56 megawatt.

Sono diversi i progetti di parchi, tra eolico, fotovoltaico e agrivoltaico, presentati al Mite per la zona tra Gonnesa, Carbonia e Portoscuso. Tutti hanno ricevuto parere tecnico istruttorio negativo dalla soprintendenza speciale per il Pnrr che ha fatto valere criticità paesaggistiche e archeologiche, sottolineando che un numero così alto di progetti per un’area così ristretta rischia di trasformare la natura dei luoghi.

