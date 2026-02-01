VaiOnline
Il giallo di Calamosca.
01 febbraio 2026 alle 01:03

Silenzio e preghiere: dov’è Martina? 

Due mesi dopo resta il mistero sulla scomparsa della libraia 49enne 

Oltre due mesi dopo è tutto come prima. Con la pioggia che scivola incessante sul promontorio di Calamosca, il mare grosso, il silenzio di una tarda mattina senza sole né risposte.

Continuano a cercarle, i familiari di Martina Lattuca, stretti in un silenzio composto che sembra gridare ancora più forte tutto il dolore di chi s’aggrappa solo alla speranza; pare quasi sentirlo riecheggiare, in quest’angolo di Cagliari dove la vita della libraia di Selargius si è interrotta il 18 novembre dell’anno scorso. Da allora soltanto silenzio, supposizioni, ricerche e indagini che non hanno portato ancora a nulla. Oggi come allora: silenzio, pioggia, e ancora silenzio. Con le preghiere intime di parenti, amici e conoscenti, condannati a un’attesa senza fine. Così sembra piovere ancora più forte.

L’attesa

C’è ancora il fascicolo aperto, in Procura, poggiato sulla scrivania della sostituta procuratrice Rossana Allieri. Nessuna ipotesi di reato, tra le pagine che non fanno luce sul buio calato sulla scomparsa della quarantanovenne, catalogata con l’indicazione generica di “persona scomparsa”. Lo è da ormai 74 giorni, 11 sabati e 10 domeniche: da quel martedì in cui di Martina, commessa alla libreria Feltrinelli del centro commerciale Le Vele, si sono perse totalmente le tracce. Lì, sul promontorio che svetta su una città scossa e ferita, e che continua a domandarsi il perché. Perché non si può sparire nel nulla; perché non è possibile che nessuno abbia visto o sappia. E tanti altri interrogativi che si rincorrono da troppo tempo e non regalano pace a chi voleva e vuole bene alla donna conosciuta e stimata da tanti.

Poche certezze

Oltre due mesi dopo l’unica certezza sono le immagini rubate alle telecamere del locale vicino alle terrazze di Calamosca: sono gli ultimi fotogrammi di lei, che scende dalla sua auto, è sola, percorre il sentiero di Cala Fighera, diretta verso il santuario di Astarte. Con l’ombrello nero, ritrovato successivamente dentro lo zainetto restituito dal mare. Insieme agli occhiali da riposo, il cellulare e i documenti. E poi più niente. Se non le ricerche partite immediatamente e le indagini ancora in corso.

Si sono mobilitati tutti, subito dopo l’allarme lanciato dal compagno. Carabinieri, Guardia costiera, vigili del fuoco, soccorso alpino, con droni e unità cinofile, squadre a terra e sommozzatori: hanno setacciato a lungo tutta l’area dove è stata ritrovata l’automobile, una Lancia Musa color rosa antico, le scarpe e lo zaino, segnalato da alcuni canoisti. Nessun messaggio lasciato dalla donna, niente testimoni né segnali che possano far chiarezza sull’accaduto. Soltanto domande, pensieri e ipotesi di chi non si rassegna a un silenzio assordante che grida e rivendica giustizia. Di chi reclama verità. Perché no, non si può scomparire nel nulla.

La famiglia

Lo ha scritto anche la cugina, Alessandra Murgia, in un lungo post affidato a Facebook. «Nessuna città può permettersi un luogo dove le persone svaniscono come in una storia dell’orrore, lasciando dietro di sè solo il rumore del mare, uno zaino e due scarpe pulite. Martina merita la verità. La merita suo figlio. La merita sua madre. La merita sua sorella Sara per conto della quale e d’accordo con lei scrivo». Lo stesso in cui si esclude con fermezza un gesto volontario.

Dopo oltre due mesi è tutto come prima. Col silenzio che aggiunge dolore su dolore, la pioggia fitta e una famiglia stretta nel riserbo che continua a pregare.

