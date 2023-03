Silenzio e lacrime della madre di Chiara 

Adesso l’avvocato Aste sta valutando di chiedere una perizia psichiatrica. «Le condizioni di Monica Vinci sono sempre delicate, non è stata in grado di reggere un interrogatorio» ha ribadito il legale. Al momento non è stata chiesta una misura alternativa alla custodia in carcere: la donna si trova nella sezione clinica del penitenziario di Uta, dove è seguita e assistita costantemente da personale specializzato. Migliorano gradualmente le condizioni fisiche, dopo i traumi riportati nella caduta quando, subito dopo il delitto, aveva tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra del primo piano. Secondo quanto emerso dalle indagini sembra che la 51enne da tempo soffrisse di un forte disagio personale, circa 8 anni fa era stata addirittura ricoverata (con un trattamento sanitario obbligatorio) e forse negli ultimi tempi il malessere si era acuito.

Qualche parola sussurrata e lacrime. Sono le prime reazioni di Monica Vinci davanti alla ricostruzione di quanto accaduto nella sua casa a Silì il 18 febbraio scorso. Poi silenzio: la 51enne che ha ucciso sua figlia Chiara Carta non è in grado di rispondere alle domande della giudice e del pm. Così ieri si è chiuso l’interrogatorio di garanzia, che alcune settimane fa era stato interrotto proprio a causa delle condizioni psico-fisiche della donna, che era in uno stato di semi incoscienza. Adesso potrebbe essere richiesta una perizia psichiatrica per Monica Vinci, accusata di omicidio.

Il confronto

La consulenza

La tragedia

Al momento non è emerso alcun movente su cosa può aver innescato la violenza culminata con le oltre venti coltellate alla figlia. Il legale del padre Piero Carta, l’avvocato Filippo Cogotti, da subito ha sottolineato che Chiara ultimamente si era riavvicinata alla famiglia paterna e forse aveva anche espresso la volontà di andare a vivere con il papà. Ma al momento per gli inquirenti e anche per il legale della mamma non ci sarebbero riscontri oggettivi a questa tesi. Solo Monica Vinci potrebbe (ma chissà se mai sarà in grado di farlo) rivelare cosa è accaduto tra le mura della casa in cui viveva con la figlia, che quattro giorni fa avrebbe compiuto quattordici anni.

