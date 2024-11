Silana, l’ex caserma riaprirà ai turisti 

L’ex caserma dei carabinieri di Silana diventa la porta d’accesso per Gorropu. Da tempo in disuso, la struttura di proprietà del Comune si candida a ospitare un punto di accoglienza e di informazioni per il settore escursionistico che, anno dopo anno, sta conquistando ampie fette di mercato internazionale con i suggestivi sentieri del Supramonte. Il piano di ristrutturazione della vecchia sede dell’Arma, che insiste all’altezza del chilometro 183 dell’Orientale, accanto alla cantoniera, prevede una spesa di 57mila euro, risorse ottenute attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne.

Da tempo la Giunta sta pianificando un programma ad ampio respiro di miglioramento e sviluppo sostenibile delle risorse del territorio, segnato da interventi di iniziativa pubblica e privata, interconnettendo tra loro le potenzialità delle zone interne con le risorse costiere. In questo contesto, la realizzazione delle opere previste nell’ex casermetta, costruita negli anni Cinquanta e in disuso da mezzo secolo, assume particolare rilevanza nel quadro delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse ambientali e turistiche proprie del circuito “mare-montagna” di queste aree, considerate nel loro intrinseco valore di biodiversità.

«L’intento dell’amministrazione comunale - spiegano dalla Giunta di Ennio Arba - è quello di usufruire a pieno dell’edificio, destinandolo a sede di centro informazione e riqualificazione degli spazi pubblici da attrezzare come porta di accesso intermedia dei percorsi del Supramonte-Gorropu». Con il progetto esecutivo in cassaforte, la giunta del sindaco odontoiatra conferma la volontà di puntare sul turismo sostenibile. Sono migliaia i turisti che gravitano intorno al fattore Gorropu, una delle mete più ambite dagli escursionisti di tutto il mondo. Il canyon resta un’attrattiva ricca di fascino che ha le potenzialità di richiamare sul territorio un gran numero di visitatori anche nei mesi spalla. Tanto che l’intervento di recupero dell’ex casermetta è ricompreso in una più vasta azione intrapresa dall’amministrazione col programma integrato “Ghennas ‘e filos, le porte di accesso al Supramonte” che intende dare impulso, sia sotto il profilo sociale ed economico sia come infrastrutture e promozione del territorio, alle azioni connesse al turismo ambiente.

