Sikitikis 25 anni dopo «Un lungo matrimonio di fiducia e canzoni» 

23 dicembre 2017, l’ultima uscita dei Sikitikis. Poi nel 2024, una cena, una foto sui social e tanti commenti. Oggi i Sikitikis torneranno sul palco. Lo faranno ad Ateneika.

Ricominciare non è mai facile: ne sono consapevoli Alessandro Diablo Spedicati e Gianmarco Diana, figure storiche della band. Ma l’energia, la voglia di fare, di spaccare, e la pelle dura fatta di sudore e chilometri in giro – 800 date, 5 più un disco – non ha intaccato quello spirito ancestrale.

Che significato ha per voi questo ritorno?

Diablo: «Abbiamo sentito in questi anni tanto affetto e così abbiamo trovato un’occasione, i 25 anni, per restituirlo. Ci siamo sorpresi, pensavamo che ci avessero dimenticati. Sai, smetti di esibirti, la vita continua, pensi che il pubblico poi si scordi… e invece..».

Avevate detto basta nel 2017. Cosa era successo?

Diablo: «La decisione fu mia. Si chiudeva un capitolo, anche col live al Fabric, locale da cui partimmo nel 2005 con due sold out. Il progetto Siki, uno spin-off, non sarebbe stato lo stesso. Chiuso quello, non c’era idea di riprendere a produrre».

E poi… tutto è rinato attorno a una cena e una foto...

Diana: «Mentre stavamo organizzando, abbiamo pensato alla ricorrenza dei 25 anni del 2025».

Diablo: «Erano 20 anni dal primo disco, dieci dall’ultimo, la nascita era 2000. Ricorrevano lo 0 e il 5: troppo ghiotto! Certo, siamo cambiati. Altre priorità: famiglia, lavoro, la band non più centrale. Abbiamo valutato anche la sostenibilità per far ripartire la macchina».

Con quale formazione rientrate?

Diana: «Oltre ad Ale alla voce e io al basso, ci saranno Enrico Trudu alle tastiere, Samuele Dessì alla chitarra e Sergio Lasi alla batteria».

Diablo: «È la formazione che meglio garantisce la qualità del nostro sound, anche a livello alchemico».

Che mondo osservate oggi attorno?

Diana: «Il covid ha cambiato tutto. Meno festival, più improvvisazione. Anche il ruolo della musica live è mutato. E poi c’è una città che decide di spegnere la musica a mezzanotte».

Diablo: «Magari è solo un ciclo e come ogni ciclo cambierà».

Quale alchimia vi tiene ancora uniti?

Diablo: «È un matrimonio lungo. Discussioni, divergenze, scontri, ma anche fiducia. Siamo amici che conosciamo i punti deboli di tutti gli altri e scelgono di non usarli, come dice una bella frase. Amiamo suonare insieme, cercare il meglio».

Scommessa: il pezzo che vi racconta è “Abbiamo perso”?

Diana: «Esatto, e pensare che non doveva esistere! Io ero ossessionato dalla forma-canzone pop, stavo per mollare tutto».

Diablo: «Per quell’album scrissi dei brani da solista, poi il disco è nato da quell’inguaribile entusiasmo di fare ancora qualcosa insieme».

Come si resta vivi senza farsi travolgere dall’ossessione del successo?

Diablo: «La ricerca del successo è tossica. L’exploit di Lucio Corsi è interessante: fa quello che ama, lo fa bene e a un certo punto la gente se n’è accorta. Come Salmo».

Diana: «Ci sono in giro artisti che esprimono sé stessi, come Jacopo Incani o Daniela Pes: parlano con la musica e stanno sfondando».

Come sarà il vostro live ad Ateneika?

Diana: «Sarà un multiscatto: 5 dischi ricompilati in 2 ore. “Fuga dal deserto del Tiki” e “B”, realizzati con Casasonica, tra cinema e contaminazioni; “Dischi fuori moda” e “Le belle cose” con Manuel Fusaroli, più indipendenti e sperimentali. Da “Dischi fuori moda” a “ Abbiamo perso” abbiamo trovato la quadra. È il disco da cui abbiamo ripreso più brani per il live: un condensato di colonne sonore, cantautorato italiano, afrobeat, disco, prog.

Dal pubblico cosa vi aspettate?

Diana: «Chi ci conosce farà un viaggio, chi ci ha scoperti tardi resterà spiazzato. Chi non ci conosce? Un’incognita. Vediamo che effetto fa un gruppo di cinquantenni!».

Diablo: «Sarà un miscelamento generazionale interessante».

Finito Ateneika, che succederà ai Sikitikis?

Diana: «Nessun singolo o album, non è nostra intenzione riprendere a produrre».

Diablo: «Stiamo valutando date in giro per riabbracciare chi non potrà festeggiare con noi a Cagliari».

