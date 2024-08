Sigourney Weaver: «E ora tifiamo per Kamala» 

Sigourney Weaver un po’ scherza e un po’ no quando dice: «Sono onorata del Leone d'oro alla carriera a Venezia ma nel pacchetto del premio non possiamo metterci anche un film italiano?». L'attrice americana, che sotto al Palazzo del Cinema giovani fan aspettano con in mano la locandina di “Avatar”, uno dei suoi film più popolari, professa amore per la nostra cinematografia e come capita davvero molto spesso (sempre ieri ha detto la stessa cosa anche Tim Burton) paga un tributo di crescita e di passione verso il cinema proprio a partire dai nostri lavori. «Da spettatrice mi sono innamorata di Fellini, De Sica e Antonioni. Mi ricordo “Divorzio all'italiana” come fosse ieri, quei film mi portavano in un mondo diverso ed è lì che è cominciato tutto».

Weaver, 74 anni portati con grande splendore, ieri sera alla cerimonia di apertura dell’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia ha ricevuto dall'attrice francese Camille Cottin il premio, ma di fine carriera non si parla affatto: «Ho ancora due “Avatar”», ride, «e a Londra in teatro, una mia grande passione, sarò Prospero nella “Tempesta di Shakespeare». E ragiona: « Mi chiedono sempre perché interpreto donne forti ma è una domanda davvero strana: semplice, le donne sono forti, lo sono da sempre e tutti i giorni, sono in prima linea su ogni emergenza, a cominciare dalla crisi climatica e non lo sono perché vogliono ma perché devono», s'infiamma Weaver. « Tante donne mi ringraziano: pensare che il mio lavoro possa avere avuto un impatto per le donne mi rende felice, ora siamo tutte elettrizzate per Kamala Harris».

