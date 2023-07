La base area militare italiana di Sigonella sarà utilizzata per fare fronte all'emergenza aeroporto di Catania, dopo il rogo del 16 luglio nel Terminal A. La decisione è del ministro della Difesa dopo che il presidente della Regione aveva sottolineato «il grave stato di criticità in cui si trova il sistema aeroportuale siciliano per la ridottissima attività dello scalo» internazionale.