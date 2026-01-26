VaiOnline
Milano.
27 gennaio 2026 alle 00:31

Signorini, il giudice ferma “Falsissimo” 

Milano. Non solo Fabrizio Corona non è un giornalista e il suo “Falsissimo” non è una testata, ma l'ex agente fotografico con quei video di attacchi ad Alfonso Signorini ha soltanto alimentato un «pruriginoso interesse del pubblico» e una «morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali». E ha accusato il conduttore «di aver perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti», senza «neppure il conforto di prove», per «offendere» la sua «dignità» e «ricavare profitto». Sono le motivazioni alla base del provvedimento con cui il giudice civile di Milano ha deciso, accogliendo l'istanza degli avvocati di Signorini, di impedire che ulteriori contenuti «di carattere diffamatorio» con lo stesso obiettivo finiscano online, bloccando di fatto la terza puntata del format sempre sul giornalista.

E ha ordinato a Corona pure di rimuovere tutti i contenuti già messi su web e social e che riguardano il conduttore e anche di consegnare tutto il materiale, compresi documenti, chat, immagini e video su cui ha costruito le due puntate precedenti su quello che l'ex re dei paparazzi ha definito “sistema Signorini”. Duemila euro la somma che dovrà pagare per ogni singola violazione.

Corona, comunque, c'era da aspettarselo, non arretra e rilancia: «Non mi fermo, se oggi zittiscono me, domani zittiscono voi». Dice che si adeguerà all'ordinanza «inibitoria» da «bravo cittadino», ovvero «obbligato» dal suo storico legale Ivano Chiesa. «Rimuovo - spiega - la possibilità per chiunque di visionare gli episodi 19 e 20». E ancora: «non pubblicherò, perché incredibilmente il giudice me lo ha impedito, le chat, le foto, i video, le interviste, di tutte le persone coinvolte nel sistema Signorini».

