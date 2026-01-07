Signorini dal pm: «Mai commesso estorsioni o violenze sessuali» 

Milano. Non soltanto ha sostenuto con forza di non aver mai commesso alcun abuso sessuale, agendo sempre, in tutta la sua carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, con professionalità e correttezza. Alfonso Signorini è convinto di essere vittima di una violenta campagna di «calunnie» portata avanti principalmente da Fabrizio Corona per interessi economici e che gli ha creato già danni enormi alla reputazione, oltre a ledere i suoi diritti. Una campagna «per distruggerlo».

Signorini ha parlato davanti ai pm di Milano per più di tre ore, respingendo le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno. Il conduttore, indagato sulla base di quella querela, si è presentato in mattinata spontaneamente al quarto piano del Palazzo di Giustizia, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello. E si è difeso con lunghe dichiarazioni spontanee e rispondendo a tutte le domande. Ha fornito una versione totalmente in contrasto con quella del modello e influencer napoletano. Già il 30 dicembre si era saputo che la Procura, diretta da Marcello Viola e coi pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, responsabile del pool di contrasto ai reati sessuali, aveva aperto un'indagine a carico del giornalista. Un atto dovuto in seguito alla denuncia di Medugno, assistito dai legali Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Il 23 dicembre era stato ascoltato, sempre da indagato e su sua richiesta, Corona, che deve rispondere di revenge porn. Signorini, che nel frattempo si è autosospeso dai suoi impegni con Mediaset, tra cui la conduzione del Grande Fratello, lo ha denunciato.

RIPRODUZIONE RIS