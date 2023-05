Signoriello abbassa la serranda 

Sul banco del primo negozio, probabilmente fu poggiata anche una copia fresca di stampa del primo numero de L’Unione Sarda, il quotidiano che state leggendo. Era il 1889. E i “Magazzini moderni Signoriello” c’erano già da un anno, da quando cioè i fratelli Giuseppe e Antonio Signoriello ritennero la loro Napoli già sufficientemente servita da negozi di abbigliamento e biancheria per la casa e decisero di aprirne uno a Cagliari, ancora piuttosto sguarnita. Una storia lunga 135 anni, finora. Anzi, senza quel “finora”, perché il 31 maggio la serranda del negozio nel largo Carlo Felice sarà chiusa come ogni sera, ma dalla mattina seguente a risollevarla non ci sarà nessuno: non con l’insegna “Signoriello, dal 1988”.

Crisi imbattibile

Si vende tutto al 50%, anche a meno: così fanno i negozi che salutano e se ne vanno, per far fuori il “magazzino” e trovare una casa (letteralmente, nel caso di Signoriello) ai tantissimi articoli che ancora sono nel negozio. Sono ben poche le abitazioni di cagliaritani in cui non è mai entrato un oggetto venduto da questo negozio, ora guidato da Adelina Signoriello, 77 anni, di cui Antonio (fondatore col fratello Giuseppe) era il nonno. Resteranno senza “casa” le quattro dipendenti - ai bei tempi, erano una trentina - e faranno altrettanto i cagliaritani che lì si servono. Ma tra crisi Covid e rincari portati dalla guerra in Ucraina, e probabilmente anche una visione del commercio spazzata ormai via da centri commerciali e vendite dei colossi on line, i margini non ci sono più. «Abbiamo fatto un tentativo di affiancare il commercio elettronico a quello tradizionale», sospira Adelina Signoriello, «ma non è andata. La gente ci è vicina: tanto affetto, e mi commuove, ma poche banconote: il commercio è cambiato e si preferisce ordinare al computer, anche se talvolta qualche fregatura arriva».

Il settore si sfalda

È l’ennesimo negozio storico che Cagliari perde, Signoriello: spariscono uno dietro l’altro. Avevano già spento la luce e chiuso la porta insegne prestigiosissime come Costamarras, Cariello, Castangia e Guarino per l’abbigliamento. Da Demontis calzature in via Garibaldi ora fanno pizzette, la gioielleria in via Dante è rimasta ma non è più di Floris e Coroneo, in via Roma non c’è più la Casa del Disco e nell’ex Crei De Giorgi in piazza Garibaldi c’è una banca. E da tempo nessuno più acquista calzature da Bruno Magli in via Manno.