Signori, niente paura «è soltanto musica pop» La parola al Festival 

«Una lingua contemporanea, informale, che risente molto del parlato e lascia alle spalle la tradizione letteraria». «Poche parolacce, pochi disfemismi qua e là». «Una certa omogeneità, legata probabilmente al fatto che un gruppo ristretto di autori firma una buona parte delle canzoni». E soprattutto «niente scandali». È il giudizio, «a una prima lettura dei testi», sulle canzoni in gara a Sanremo formulato da Lorenzo Coveri, già professore ordinario di Linguistica italiana nell'Università di Genova e accademico della Crusca, tra i massimi studiosi della lingua della canzone italiana.

Il tormentone

«Premetto che senza aver ascoltato la musica il giudizio sulle canzoni non può essere completo», spiega il linguista, da sempre attento alla comunicazione giovanile e al linguaggio dei media. «Sanremo intanto è condizionato ormai dalle piattaforme, dalle radio: non si scrive più la canzone per vincere il Festival, ma per durare almeno 6 mesi, arrivando possibilmente fino ai tormentoni estivi», fa notare. «E poi andando al Festival si entra nel mainstream, e questo fa da filtro, crea una specie di media, anche linguistica: anche più trasgressivi all'Ariston si moderano», sorride Coveri, che da anni condensa la sua analisi linguistica dei brani in schede pubblicate sul magazine web Mente Locale e sul profilo Instagram dell'Accademia della Crusca.

Niente scandali

«Le scelte di Carlo Conti si collocano nel solco dei 5 anni di Amadeus, cercando di dare spazio a tutti i generi: a ben guardare, però, la quota cantautori è ristretta, quella dei rapper è più piccola rispetto alla realtà del mercato, il rock e le band sono assenti. Insomma siamo nel pieno del pop: di tutto un pop, potremmo dire. E c'è ben poco da scandalizzarsi». A partire dal testo di Tony Effe, preceduto dalle polemiche sul concerto di Capodanno a Roma e sui testi violenti e sessisti: “Damme Na Mano” «è una canzone in romanesco in cui non c'è niente che possa turbare la serenità del pubblico sanremese. Cita esplicitamente Califano e “non fare la stupida stasera”. Se questo doveva essere lo scandalo, lo scandalo non c'è».

Le rime baciate

A colpirlo, in particolare, Brunori Sas e Lucio Corsi: «Nelsuo “L'Albero delle Noci” Brunori, da cantautore classico, celebra, con un testo nettamente autobiografico, l'arrivo della figlia Fiammetta, con invenzioni e immagini molto belle, a parte qualche tratto del passato come rime baciate. Molto originale e fresco è Corsi con “Volevo Essere Un Duro”. Racconta la difficoltà di crescere con ironia e immagini divertenti: è un uomo pronto ad affrontare i pericoli della vita ma con un'anima da bambino».

«Il nostro tempo»

Shablo feat. Guè, Joshau, Tormento, con “La Mia Parola” «è interessante soprattutto per i linguisti perché pesca e piene mani nel gergo dell'hip hop: è una street song, “tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow, è rap e blues e gin e juice”, si gioca anche con le rime in funzione ironica». Una citazione merita Willie Peyote, che in “Grazie Ma No Grazie” «affronta tempi più impegnati, a sfondo sociale e politico. In genere le canzoni del Festival di Sanremo, come i critici hanno già notato, quest’anno parlano soprattutto di amore, preferibilmente sfortunato, e di disagio personale, a anche di depressione, come nel testo di “Battito” di Fedez. Evidentemente la misura del nostro tempo è proprio questa».

Il dialetto

Quanto all'uso del dialetto, «oltre a Tony Effe si nota nei testi di Serena Brancale e Rocco Hunt. Il napoletano è comunque un dialetto nobile, è quasi la lingua della canzone italiana. E il romanesco è molto vicino al toscano e quindi all'italiano».

