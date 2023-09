Signori, mister Tony Hadley! Se la musica ferma il tempo 

Quarant’anni di storia della musica al Quarter, con un elegante Tony Hadley (nonostante le infradito, a causa di un infortunio al ginocchio) che a momenti è apparso il ventenne degli Spandau Ballet e subito dopo il sessantenne di oggi, per l’abilità con cui ha tenuto il palco.

È lui il protagonista del festival di San Miquel, dedicato al santo patrono della città e la piccola piazzetta del centro storico algherese era sold-out, con circa 800 spettatori a tratti seduti sulle poltroncine di plastica, ma spesso in piedi a ballare al ritmo dei brani più celebri.

New York minute , To cut a long story short , Round and round , fino alla delicata I’ll fly for you e la mitica Trough the barricades . Un tuffo negli anni ‘80 carico di nostalgia sulle note dei più grandi successi della band britannica con cui Hadley ha inciso sette album, più quelli da solista, a cominciare dagli anni ‘90 fino al 2018. Nel 2021 è uscita Obvious , scritta con Mick Lister. Voce tenorile, potente, assistita dalla eccezionale The Fabulous Th Band, ha portato ad Alghero il concerto “Mad About You” che quest’estate ha fatto il giro della penisola. «Che bel posto, io invece vivo in Inghilterra dove piove sempre», ha detto Hadley per metà in italiano e il resto nella sua lingua madre. Lo Quarter alla fine si è rivelata un’arena troppo piccola per accogliere tutti coloro che avrebbero voluto assistere all’evento. Moltissimi si sono accontentati di ascoltare la sua voce al di là delle transenne.

RIPRODUZIONE RISERVATA