VaiOnline
Teatro.
08 gennaio 2026 alle 00:24

Signori, Massimo Lopez e Tullio Solenghi! 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Viaggio sotto le luci del varietà con “Dove eravamo rimasti”, lo spettacolo scritto (con la collaborazione di Giorgio Cappozzo) e interpretato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, produzione International Music and Arts in cartellone oggi alle 20.30 al Comunale di Sassari per il secondo appuntamento della Stagione de La Grande Prosa & Danza 2025-2026 organizzata dal Cedac Sardegna e domani alle 20.30 e dopodomani alle 19.30 al Massimo di Cagliari.

“Dove eravamo rimasti” è un'antologia di sketches e canzoni, con inserti video e esilaranti imitazioni, nello stile del celebre duo tra comicità surreale e intelligenti “provocazioni”: un'occasione per confrontarsi e dialogare con il pubblico, in un vivace affresco della società che offre spunti di riflessione sul presente e il futuro, privilegiando la chiave dell'ironia e della leggerezza. Uno spettacolo brillante e coinvolgente, per (sor)ridere e pensare.

«La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita», raccontano i due artisti. «Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 