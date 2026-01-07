Signori, Massimo Lopez e Tullio Solenghi! 

Viaggio sotto le luci del varietà con “Dove eravamo rimasti”, lo spettacolo scritto (con la collaborazione di Giorgio Cappozzo) e interpretato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, produzione International Music and Arts in cartellone oggi alle 20.30 al Comunale di Sassari per il secondo appuntamento della Stagione de La Grande Prosa & Danza 2025-2026 organizzata dal Cedac Sardegna e domani alle 20.30 e dopodomani alle 19.30 al Massimo di Cagliari.

“Dove eravamo rimasti” è un'antologia di sketches e canzoni, con inserti video e esilaranti imitazioni, nello stile del celebre duo tra comicità surreale e intelligenti “provocazioni”: un'occasione per confrontarsi e dialogare con il pubblico, in un vivace affresco della società che offre spunti di riflessione sul presente e il futuro, privilegiando la chiave dell'ironia e della leggerezza. Uno spettacolo brillante e coinvolgente, per (sor)ridere e pensare.

«La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita», raccontano i due artisti. «Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea».

