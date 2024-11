Signori, in scena: ecco Lavia, Cederna e Decaro 

Omaggio a Gigi Riva tra antiche tragedie e brillanti commedie per la Stagione di Prosa 2024-2025 al Cine/Teatro Olbia di Olbia, organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: 8 titoli in cartellone tra dicembre e aprile per un viaggio tra le umane passioni in compagnia dei grandi protagonisti della scena: sotto i riflettori artisti del calibro di Giuseppe Cederna, ambiguo Iago in una moderna riscrittura dell’Otello di William Shakespeare, Lucia Vasini, Lorenzo Lavia e Paolo Triestino ne “Le Gratitudini” dal romanzo di Delphine de Vigan e Rosita Celentano e Attilio Fontana diretti dall'algherese Stefano Artissunch ne “L’illusione coniugale” di Eric Assous per un'ironica riflessione sulla vita di coppia, tra amore, tradimenti e gelosia.

Il cartellone

Inizio con brio con l'attrice e comica Debora Villa e il suo one-woman-show “Tilt - Esaurimento Globale”, mentre Enzo Decaro interpreta Gervasio Savastano in “Non è vero ma ci credo”, esilarante commedia di Peppino De Filippo sugli effetti della superstizione. S'ispira a una storia vera “L'Assaggiatrice di Hitler”, uno spettacolo di Sandro Mabellini tratto da “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, con Silvia Gallerano (miglior performer solista al Festival Fringe di Edimburgo) e Alessia Giangiuliani, e disegna un ritratto di famiglia in un inferno, tra rivalità e giochi di potere, l’Andromaca di Euripide nella versione de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica: un dramma antico sulle conseguenze della guerra tra attualità e mito. Una moderna epopea sportiva con “Riva Luigi ’69 ’70 – Cagliari ai dì dello scudetto” del Cada Die Teatro, un monologo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Lay, per un tributo al leggendario Rombo di Tuono. Una programmazione ricca e variegata per la nuova Stagione di Prosa di Olbia firmata CeDAC Sardegna che spazia tra i grandi classici e i testi di autori contemporanei, come “L’illusione coniugale” del drammaturgo e regista francese Eric Assous (Premio Molière e Grand Prix du Théâtre de l'Académie française) accanto a “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, con sapienti intrecci fra teatro e letteratura – da “L'Assaggiatrice di Hitler” a “Le Gratitudini” – per riscoprire pagine fondamentali della Storia del Novecento, tra l'ascesa del nazismo e la tragedia della Shoah.

La prima

Il sipario si apre venerdì 6 dicembre alle 21 proprio su “Tilt - Esaurimento Globale”, il nuovo spettacolo diretto e interpretato da Debora Villa, scritto a quattro mani con Carlo Gabardini in cui l'attrice racconta la reazione di fronte a fenomeni complessi come «pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive». Il rischio è un “esaurimento globale” che annulli ogni capacità cognitiva e relazionale: «dal traffico a tiktok, dai politici disonesti allo sfruttamento sul lavoro, dalle beauty routine al bullismo, dai complottisti agli ignoranti trasformati in opinionisti, i motivi per fare tilt sono davvero tanti».

