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Milis
06 novembre 2026 alle 00:21

Signori, in alto i calici:  qui è festa da 37 anni 

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Una storia iniziata nel 1988, dall’intuizione dei sommelier Ernesto Collu, Filippo Deidda e Beniamino Bagnolo. E che continua tra brindisi e valorizzazione delle eccellenze enologiche. Ci siamo: in alto i calici domani e dopo a Milis, per la tradizionale “Rassegna Vini di Sardegna”, organizzata dalla Pro Loco del paese. Nata per valorizzare il vino novello, allora protagonista emergente del mercato vitivinicolo, la rassegna che dura da 37 anni è diventata negli anni un’occasione di incontro e convivialità, capace di coinvolgere giovani, famiglie, appassionati ed esperti del settore ma anche semplici curiosi. Il centro storico di Milis e il palazzo Boyl saranno il cuore della manifestazione: due giornate dedicate al vino, alla cultura, alla storia del paese e alle tradizioni. Saranno presenti venti cantine con una cinquantina di etichette in degustazione, con una particolare attenzione ai vini novelli, biologici e alla Vernaccia di Oristano. Un’offerta che esprime la ricchezza e la varietà del panorama vitivinicolo regionale e valorizza il lavoro delle aziende che contribuiscono a raccontare le diverse identità enologiche della Sardegna. Sarà un’occasione per scoprire l’Isola attraverso i suoi vini, ma anche attraverso il patrimonio culturale, le tradizioni e le competenze artigianali. Non solo vino però, anche approfondimenti, degustazioni, gastronomia, artigianato e tradizioni. Non mancheranno gli show cooking, le mostre e le occasioni per conoscere da vicino le lavorazioni artigianali.

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