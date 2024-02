Signori, ecco l’Amadeus V Sanremo come una liturgia 

Parte con toni nazional popolari l'Amadeus V e le regole sono chiare: vietato strafare e bandite le perdite di tempo, con un taglio netto ai monologhi e agli ospiti troppo invadenti. Ma, nonostante gli accorgimenti, la serata resta infinita.

Tappeto verde

A dare il via ufficiale, sul green carpet, è l'inno della fanfara del IV reggimento dei carabinieri a cavallo. Poi si entra nel vivo, con un emozionatissimo Marco Mengoni: «Manca pochissimo e poi nulla sarà più come prima, tra un attimo ascolteremo le nuove 30 canzoni che ci cambieranno la vita, almeno per un po'. Cominceranno a fare parte delle nostre giornate e non ne potremo fare più a meno». Sembrano parole altisonanti eppure, come dargli torto.

Sarà l’ultimo?

In smoking bianco e nero il padrone di casa Amadeus: prima si fa il segno della croce, poi scende in platea e va a salutare la moglie Giovanna e il figlio Josè. «Sanremo si ama, io amo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla settantaquattresima edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, dare il via alla gara ma soprattutto a una bellissima festa, un rito collettivo, un party di 5 giorni che farà emozionare l'intero Paese». E che per lui, ha ripetuto ormai diverse volte, sarà l'ultimo.

La gara

Inizia la gara con la chilometrica rassegna dei trenta cantanti: apre la giovane e talentuosa Clara, Fiorella Mannoia si presenta in un quasi-abito da sposa con pizzo bianco e scalza, La Sad vocalmente fuori fuoco ma porta in scena l’importante tema del suicidio in collaborazione con l’associazione Telefono Amico Italia, Ghali saluta in platea l'Alieno protagonista del suo pezzo, Annalisa centrata e da podio, Mahmood in maxi gilet nero. E poi l'elegante Diodato con i ballerini scalzi, Negramaro con qualche incertezza, Geolier col suo napoletano contestato, rock puro con Loredana Bertè, in lungo Alessandra Amoroso, i The Kolors con il sicuro tormentone e la bravissima Angelina Mango.

Chi si rivede

A sorpresa dopo tre anni torna Ibrahimovic, che consiglia ad Ama di lasciare il campo per farsi sostituire da qualcuno in panchina: «Tu hai 61 anni, io 42 e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo». L'ex attaccante del Milan e attuale dirigente del club rossonero chiede poi di poter salire sul balconcino reale. «Ma lì - dice Amadeus - ci è andato Mattarella». «Perché? Quanti gol ha fatto?». Poi va a sedersi in prima fila: «Ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, qui fuori c'è la fila di presentatori». A spezzare il ritmo Fiorello, che arriva a intermittenza come una benedizione: nel primo collegamento con l'Aristonello srotola il mega mantello “Ama pensati libero, è l'ultimo”. Ogni riferimento a Chiara Ferragni è puramente casuale. Poi rompe l'accordo con Amadeus, quello di salire sul palco solo sabato. Ma è un'illusione: «Non sono io, è l'intelligenza artificiale».

Mengoni si improvvisa intrattenitore ma l'operazione funziona a metà: non è il suo mestiere e la gag dei vecchi Sanremo o del “preservabacino“, da usare per poter far baciare tutti senza contatto e scandali “Rosa Chemical”, non è delle migliori. In compenso quando torna nel suo, canta "Due vite" e fa il medley dei suoi successi, fa venire la pelle d'oca.

Applausi

Commovente l'entrata in scena di Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, GioGiò, il musicista di 24 anni dell'Orchestra Scarlatti Young, ucciso lo scorso agosto a colpi di pistola in piazza Municipio, al centro di Napoli, per difendere un amico durante una banale lite. «L'amore è il contrario della morte, e tu - dice leggendo una lettera al figlio - stasera vivi attraverso la musica che amavi, tutta l'Italia sta ascoltando il talento e le note del maestro Giovanbattista Cutolo. Mammarella tua non ti dimenticherà mai», conclude, dedicando l'omaggio floreale «alla giustizia». E risuona il corno di GioGiò, in un momento da brividi.

Omaggio anche a Toto Cutugno con la canzone “Gli amori”. Prima sciatrice all'Ariston, al Festival anche Federica Brignone, per promuovere il suo sport in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Resta fuori dall’Ariston per ora la mucca Ercolina II, simbolo della protesta dei trattori che punta a sfruttare la visibilità del Festival per dare spazio alle ragioni del dissenso contro la politica agricola europea.

