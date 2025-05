Signori e signore, ecco a voi la Grande Jatte cagliaritana 

Attesa perché amatissima ritorna a Cagliari la Grande Jatte che il 31 maggio e il primo giugno animerà il Parco della Musica. L’evento vittoriano e steampunk, che accoglie migliaia di partecipanti, anche quest’anno proporrà ai visitatori tante interessanti novità accanto agli appuntamenti immancabili, come i picnic da sogno, le danze e i contest.

Il tema dell’edizione è “A Greate Fair”: il meraviglioso universo delle fiere ottocentesche. Sarà l'occasione per immergersi nell’atmosfera tipica di quegli eventi che erano un importante momento di promozione commerciale e scientifica. La Grande Jatte non dimentica l’aspetto inclusivo: si parlerà di “Steampunk e Inclusività”, il progetto di Tania Cancedda e Claudia Cabitza, legato al Workshop “Cover Rebellion”, per cambiare il modo in cui la società guarda alla disabilità, con un focus sulla creatività applicata alle protesi per le persone amputate. Verranno mostrati esempi di cover artistiche e saranno le modelle Ilaria Natteri e Karmen Piga a testimoniare la propria esperienza diretta. Artisti e artigiani illustreranno tecniche, materiali e strumenti (dalla pittura alla stampa 3D), e sarà lanciato il Contest 2026. Oltre alle aree tematiche come la mostra mercato, la Locanda del Divertimento, il Villaggio delle Associazioni, ci sarà una grande area ristorazione con le prelibatezze d'altri tempi a cura di Media Eventi e l’Atelier della Jatte a cura di Grande Jatte e The Mushroom Atelier, dove sarà possibile noleggiare un abito anche solo per poche ore o per una foto. Lady Marion e Lord Anthony terranno le loro lezioni di ballo e l’esperta di etichetta e galateo internazionale Eleonora Cabras guiderà gli interventi dedicati alla moda e al costume.

Novità assoluta è la Camera del Tempo: un set fotografico d’altri tempi con Roberto Obili e Matteo Ardau. Gli organizzatori della Mad²Factory si sono impegnati a regalare le esibizioni di Mago Lupin, Stefano Demurtas e Lorenzo Mameli con il loro “Illusioni d’Epoca”, “Mille e una Notte” della Scuola di danza Eshal, Gionata Feuer Frei & Fabio Phoenix, con il loro “Psicomagick Fireshow”.

RIPRODUZIONE RISERVATA