Signori del vento sotto inchiesta 

Un solo rappresentante legale per decine di società, 67 in totale, tutte a capitale srl limitato con appena 10 mila euro, e tutte inattive. Un solo personaggio capace di presentare altrettanti progetti dal valore di centinaia di milioni di euro. L’ultimo, il parco eolico tra Orani, Nuoro e Orgosolo. Un gioco di scatole cinesi su cui ha messo gli occhi la Guardia di Finanza, per capire la provenienza dei capitali. L’allarme e la notizia delle indagini, avviate dalle Fiamme gialle sui signori del vento, sono stati confermati ieri nella sala Isre dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu, durante il Consiglio comunale cittadino allargato agli amministratori del territorio e della Comunità montana del Nuorese, del Gennargentu e della Barbagia. C’è preoccupazione per le 167 pale eoliche che potrebbero sorgere attorno al capoluogo. Secondo le comunità, infatti, queste strutture non lasciano ricchezza in termini di abbattimento dei costi energetici e posti di lavoro. Per porre un argine i rappresentanti del territorio si rivolgono alla governatrice Alessandra Todde, chiedendo l’approvazione di una moratoria, che possa almeno rallentare l’invasione senza regole.

La rivelazione

«L’ultimo progetto eolico, questo che riguarda Orani, Orgosolo e Nuoro, lo ha presentato una Srl, uguale a tante altre, con capitale sociale da 10 mila euro», ha detto ieri Andrea Soddu. «Società inattive fondate tutte dopo il decreto Draghi. Il rappresentante legale di queste società - ha proseguito Soddu - ne ha altre 67, tutte più o meno hanno lo stesso nome (cambia solo il numero, Pinco Pallino 1, 2) e presentano progetti per centinaia di milioni di euro al Ministero che li può anche autorizzare». Lo stesso Soddu, ieri all’Isre, ha confermato che l’indagine della Guardia di finanza c’è e che è stata avviata anche in virtù delle segnalazioni «che noi stessi - ha detto il sindaco di Nuoro - abbiamo inviato. L’argomento è molto delicato perché intorno a Nuoro in questo momento ci sono progetti per erigere 167 pale, altre ne arriveranno la prossima settimana».

La mobilitazione

Il Nuorese alza dunque la guardia sul tema dell’energia e contro i parchi eolici selvaggi. Il primo cittadino di Nuoro ha spiegato lo stato dell’arte dei progetti presentati. «Dopo il mega progetto tra Orgosolo e Oliena qualche mese fa che prevede un muro di 11 pale eoliche alte quasi 200 metri davanti al Supramonte, nuove domande sono arrivate il 5 e 6 marzo ai comuni di Orgosolo e Orani - ha spiegato Soddu - e ora nel territorio intorno a Nuoro abbiamo richieste per 167 pale eoliche che cresceranno a dismisura. Il decreto Draghi dà ampi spazi in assenza di una regolamentazione regionale, chiediamo una moratoria, una agenzia energetica regionale e un piano regolatore degli impianti».

Transizione energetica

Sostanzialmente le stesse richieste fatte da Emiliano Deiana di Anci Sardegna e Daniela Falconi del Cal. «Non siamo contro la transizione energetica - ha sottolineato la Falconi -. Oltre a bloccare l’assalto selvaggio all’eolico dobbiamo pensare un piano per le rinnovabili: si può produrre energia dall’acqua e dagli scarti alimentari». Per Deiana non si discute la transizione «ma i territori devono essere protagonisti nella scelta». Serve la moratoria e una mappa delle aree idonee. «Serve tempo per una revisione del piano energetico regionale che deve stabilire la produzione da rinnovabili. In Sardegna la bozza di decreto presentata da questo governo dice che deve essere di 5,2 gigawatt, al momento ci sono circa 70 gigawatt di richieste di autorizzazioni. Infine - conclude - si deve subito ragionare e capire se è il caso di creare un’agenzia sarda dell’energia come ente regolatore della materia».

