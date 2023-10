Signori del vento, no da Bauladu 

Il Consiglio comunale di Bauladu, con l’approvazione di un ordine del giorno in occasione dell’ultima assemblea pubblica, ha detto no al parco eolico che dovrebbe sorgere nel territorio. Quello presentato tempo fa alla Regione dalla società Sorgenia Renewables srl che coinvolge anche i territori di Paulilatino, Solarussa e Tramatza. Ma non solo: gli amministratori durante il Consiglio hanno chiesto agli enti coinvolti la sospensione temporanea delle concessioni autorizzative e annunciato proteste coinvolgendo cittadini e associazioni. «Non sono contro il progresso, che sia chiaro - spiega il sindaco Ignazio Zara - ma i progetti calati dall’alto senza coinvolgere comuni e cittadini non mi piacciono. Seguiremo l'iter con attenzione».

Durante l’assemblea il sindaco ha ricordato ai presenti che nel territorio di Bauladu è prevista l’installazione di 4 postazioni eoliche, la realizzazione del cavidotto di collegamento e dell'area di cantiere e trasbordo. Zara ha parlato poi del forte impatto dei lavori: «Richiederebbero inevitabilmente la creazione di una viabilità capace di garantire trasporti eccezionali con la presenza di mezzi oltre 40 metri di lunghezza, con la conseguente demolizione dei muretti a secco, patrimonio dell’Unesco. Oltre al disboscamento delle aree interessate caratterizzate da pascoli alternati a macchia mediterranea». Durante l’assemblea è stato sottolineato anche l’aspetto archeologico, visto che nelle aree circostanti sono presenti diversi siti di importanza nazionale che il Comune vuole tutelare.

Zara non poteva non ricordare anche l'altro progetto che a breve sbarcherà nel territorio, e cioè la nuova galleria ferroviaria che verrà realizzata nella parte alta del paese da Rete Ferroviaria Italiana e Regione. Tre chilometri per velocizzare la linea ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia. «Ho forti dubbi sulla compatibilità tra le due infrastrutture», dice Zara. Al Consiglio erano presenti un centinaio di cittadini che hanno espresso la loro contrarietà al progetto dell'eolico con dettagliate motivazioni.

