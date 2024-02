Signori del vento autorizzati 

Dopo gli esposti e le indagini, di Procura di Tempio e Corpo forestale, arrivano i primi risultati del lavoro della polizia giudiziaria su cantieri e progetti galluresi di eolico e fotovoltaico. Il dato che emerge, va detto, in questa primissima fase delle verifiche, è che le autorizzazioni ci sono tutte, gli enti competenti (compresi Regione e Comuni) hanno dato il via libera ai parchi fotovoltaici (si parla di tutti quelli per i quali sono in corso o sono stati ultimati i lavori di realizzazione). I permessi sono stati rilasciati a ogni livello e dopo iter durati mesi, se non anni. Difficile parlare di effetto sorpresa per le amministrazioni locali. Sono stati rilasciati permessi e nullaosta per il posizionamento di pannelli nei pressi di aree Sic (Siti di interesse comunitario) e aree archeologiche. Le carte parlano chiaro e i cantieri, per citare alcuni casi, sono aperti o stanno per essere aperti a Tempio, Sant’Antonio, Luras e Olbia.

Atto di forza

Il Corpo forestale ha verificato una per una tutte le autorizzazioni rilasciate sugli impianti di Tempio, per fare un esempio, è non c’è una virgola fuori posto. Impianti stanno sorgendo a ridosso dell’area Sic del Limbara aurorizzati dal Comune. Sono stati fatti esposti anche sul materiale usato dalle imprese, e non ci sono illeciti.

Dice il dirigente di un comune gallurese che chiede l’anonimato: «La verità è che noi ci siamo accorti subito di quello che stava per succedere e che sta succedendo. Ma i referenti delle società che hanno promosso i progetti ci hanno detto apertamente che i nostri eventuali dinieghi non sarebbero serviti a niente, perché sarebbero arrivati i ricorsi amministrativi. Non solo, ci hanno anche preannunciato azioni risarcitorie». Altro tema che emerge dalle carte, è il via libera dato, e non da oggi, alla installazione degli anemometri in molte località del territorio gallurese.

Anemometri e pareri

Sul punto non ci sono dubbi, le amministrazioni comunali sapevano che gli anemometri sono le avanguardie degli aerogeneratori. E per quanti riguarda i pareri negativi all’eolico si contano sulla punta delle dita, tra i pochi spicca quello del Comune di San Teodoro per l’eolico in mare.

Il portavoce Gianni Monteduro commento per conto del Coordinamento anti speculazione: «Troppi comuni hanno vissuto un periodo di incoscienza, sottovalutazione e fatalismo rispetto al potenziale devastante di questa enorme manovra speculativa. Oggi i tempi sembrano più maturi perché ogni amministrazione si assuma la piena responsabilità di governare e tutelare il proprio territorio, senza ammiccamenti alle multinazionali del profitto e alle loro elemosine. Nel segno di una vera transizione energetica, è tempo di contrapporre alla voracità del capitale green e al despotismo dello Stato una corale volontà di partecipazione e autodeterminazione».

