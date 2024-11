“Signor Salsiccia” di Flavio Soriga 

Flavio Soriga, noto autore sardo, è tra i finalisti della quarantaseiesima edizione del Premio letteratura ragazzi di Cento con il suo libro “Signor Salsiccia” (Bompiani), selezionato nella sezione dedicata alla scuola primaria. Un riconoscimento prestigioso che vede Soriga in gara accanto a grandi nomi della narrativa per ragazzi.

Oltre a “Signor Salsiccia”, tra i finalisti figurano “La parabola del panificio indipendente” di Neil Packer (Camelozampa) e “Oscar e io” di Maria Parr per Beisler. La giuria tecnica, composta da esperti di letteratura per l’infanzia come Anita Gramigna (Università di Ferrara), Severino Colombo (Corriere della Sera), e Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna), ha valutato ben 239 opere in concorso, selezionando due terne finaliste e assegnando menzioni speciali.

