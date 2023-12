“Signal Reload” punta su Michela Saba 

Proseguono a Cagliari i concerti dicembrini della diciassettesima edizione di “Signal Reload”, la rassegna dedicata alla musica elettronica e d’avanguardia, alla sperimentazione, improvvisazione organizzata dall’associazione TiConZero, sotto la guida del musicista Daniele Ledda, con la direzione artistica di Raffaele Tronci e la produzione di Valentino Nioi.

Oggi sarà ancora il Cineteatro Il Vicoletto (in via San Giacomo, 80) a ospitare il secondo appuntamento di “Opus Unbound”, costola del festival nata con l’obiettivo di liberare l’opera lirica dai vincoli convenzionali, esplorando nuove frontiere e coordinando suono, parola, immagine, costumi, videoscenografie. Alle 20 andrà in scena la performance dal vivo “Nocturnal Pulse”, a ingresso gratuito, delle eclettiche artiste Veronica Oppes e Michela Saba, per un concerto dai caratteri intimi e crepuscolari in cui protagonista sarà la notte, spazio temporale dove tutto si attenua e tutto si amplifica: suoni, luci, pensieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA