Festival.
21 settembre 2025 alle 00:12

Signal Reload oggi rende omaggio a Franco Oppo 

La XIX edizione di Signal Reload si avvia al suo epilogo. Stasera al Ghetto di Cagliari, il festival promosso e organizzato dall’associazione Ticonzero parte alle 17.30 con Carolina Martines che introdurrà il pubblico in un clima di ascolto raccolto, preparando la soglia tra la dimensione quotidiana e quella performativa.

Alle 18, l’omaggio a Franco Oppo con la riproposta di "Variazioni su temi popolari per launeddas e live electronics” (1992). con Carlo Pusceddu alle launeddas e Marco Ruju e Antonio Lai al live electronics.Alle 19 entrerà in scena l’artista e docente Marco Meloni, che coniuga pianoforte ed elettronica in un linguaggio che attraversa jazz, minimalismo e droni narrativi, unendo rigore compositivo e apertura visionaria. Alle 20 sarà la volta di “Paesaggio”, progetto di Walter Forestiere, che coniuga musique concrète, drone-doom e performance, trasformando suono e gesto in presenza fisica e in un’esperienza immersiva.lle 21 “Clavius” di Daniele Ledda, famiglia di strumenti auto-costruiti che nascono dal concetto di pianoforte preparato di John Cage. Alle 21.35, il testimone passerà al pianista Romeo Scaccia.

Il gran finale, alle 22.30, sarà affidato a Økapi e alla Aldo Kapi Orchestra, protagonisti di Pardonne-moi, Olivier! 16 oiseaux pour Olivier Messiaen.

