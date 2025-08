Sigma, spiragli per la scuola calcio  

Dopo l’annuncio della chiusura della scuola calcio della Sigma da parte del presidente della società, Pasquale Cossu, il Comune apre uno spiraglio. «C’è la volontà di accelerare», dice il presidente della commissione Sport del Consiglio comunale, Michele Boero.

Nei giorni scorsi Cossu, imprenditore di Arzachena che nel 2017 ha rilevato la società dalla famiglia Sorgia con l'obiettivo di rilanciarla, aveva alzato bandiera bianca: «La Sigma sta rischiando di morire per colpa della burocrazia».

La storia

Nel 2020 Cossu ha presentato al Comune, proprietario dell'impianto di via Castiglione, un progetto di riqualificazione del campo, degli spogliatoi e della club-house. «Ma da allora», si rammarica, «giace presso gli uffici e rimane senza un'indicazione chiara sul motivo dello stallo». L'imprenditore ha così rotto gli indugi e ha annunciato che per la stagione sportiva 2025-2026, la Sigma non potrà avviare la propria scuola calcio. «Una decisione sofferta, maturata dopo aver inutilmente cercato uno spazio dove poter continuare».

Il campo non è più utilizzabile dal 2019 e l’attività è proseguita in altri impianti con un drastico calo delle iscrizioni. «Mi appello al sindaco affinché il project financing per il campo sia portato in Consiglio e sia indetta la gara, ricordando che la Sigma è patrimonio di tutti. Insieme ad altri soci, ho sostenuto finanziariamente la società, affrontando oltre alle spese correnti, un mutuo da 93 mila euro per un campo che non posso utilizzare. Siamo stati costretti a pagare cifre considerevoli per allenarci altrove, nel frattempo abbiamo lavorato ad un progetto di riqualificazione, che consideriamo essenziale». Si tratta appunto di un project financing che permetterebbe alla Sigma di riprendersi. «Purtroppo, la vecchia Amministrazione ha apportato modifiche per tre volte e, nonostante fosse pronto per la discussione in aula, è stato bloccato. Ci appelliamo dunque all'Amministrazione attuale nella speranza che si trovi una soluzione».

Il Comune

«Il progetto è stato esaminato», assicura il presidente della commissione Sport, Michele Boero, «personalmente dal punto di vista sportivo sono estremamente favorevole. Al momento è allo studio degli uffici che stanno valutando il Piano economico finanziario. C'è la volontà di accelerare: non appena ci sarà il via libera, il progetto sarà votato in commissione, dopodiché andrà in Consiglio. L'obiettivo è dare risposta quanto prima agli sportivi, alle loro famiglie e ad un imprenditore che meritoriamente sta portando avanti un progetto investendo importanti capitali. Con l'assessore Giuseppe Macciotta stiamo lavorando per fare in modo che la scuola calcio possa continuare. Stiamo cercando soluzioni e contiamo di trovarle a breve».

