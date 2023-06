Sigma, due obiettivi: i calciatori Under e il campo 

La Sigma Cagliari è pronta per la nuova stagione e porta avanti il suo progetto di spessore sulle giovanili, da sempre un punto di forza, e sull’impianto di via Castiglione. Per il 2023-2024 la storica società cagliaritana, fondata nel 1979, si divide fra settore giovanile (William Mocci il responsabile) e Scuola Calcio (Alberto Spissu responsabile tecnico): Mocci allenerà anche l'Under 17 Élite coi 2007, annata che ha portato Riccardo Mura in prova alla Salernitana, poi ci saranno U16 Élite (2008) e U15 Élite (2009). A luglio, con cadenza settimanale, i raduni dall'U17 all'U15 al campo del Vecchio Borgo Sant'Elia. E lo stesso presidente Pasquale Cossu andrà in panchina, come già fatto ad aprile e maggio guidando i 2006 alla finale con la Ferrini: «Allenerò l'Under 18 Élite», annuncia il patron, «il Comitato regionale vuole istituire il campionato dedicato, io porto avanti il percorso con questi ragazzi su cui credo molto. Ci stiamo accordando con una prima squadra: è giusto che, se migliorano, vadano a giocare».

Lo sviluppo

La Sigma vuole completare a breve la ristrutturazione del suo campo in via Castiglione: attende che il Project financing vada in aula. «Mi auguro che il sindaco Truzzu e tutta l'amministrazione prendano a cuore questo progetto», la speranza di Cossu, «è una struttura della città, non mia, dove poi un privato va a investire. Siamo una società storica di Cagliari, diventati però nomadi in vari campi negli ultimi anni. Spero che l'iter si completi a breve: l'impianto darà vita pure al quartiere». L'obiettivo è averlo per il 2024-2025, anche per far ripartire la prima squadra. Come Scuola Calcio, Cossu punta su uno staff qualificato: «Ogni squadra avrà un allenatore e un collaboratore, giovani e con patentino Uefa B o C oppure laureati Isef, che vogliamo formare col nostro modello», segnala il presidente. Si comincia il 4 settembre: allenamenti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 tra via Castiglione, Monte Claro e una o due palestre da definire. (r. sp.)

