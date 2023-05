Sigilli per un chiosco e un ristorante  

Un chiosco sulla spiaggia di Maria Pia e un ristorante sul lungomare a sud di Alghero sono stati posti sotto sequestro dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo. Entrambe le strutture, infatti, secondo la Guardia Costiera, erano prive delle necessarie concessioni. Sono scattati i sigilli, dunque, per un manufatto di 40 metri quadrati circa che si trova sul litorale di Maria Pia, in area demaniale. Il nastro bianco e rosso ha avvolto pure la facciata in legno di un noto locale sul lungomare Valencia a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura. «Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata dall’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, poichè - si legge in una nota inviata dal comandante Giuseppe Tomai - l’area su cui insiste il bene sottoposto a sequestro, pari a 414 metri quadrati, non risulta coperta da legittima concessione demaniale marittima. In particolare, la società interessata, avrebbe mantenuto le opere destinate principalmente ad attività di ristorazione nonostante, la stessa, fosse stata dichiarata decaduta dalla citata concessione demaniale». Pasticci burocratici che hanno messo nei guai due imprenditori alla vigilia della stagione turistica. L’attività rientra nella quotidiana azione di tutela che la Guardia Costiera svolge sul demanio marittimo. (c.fi.)

