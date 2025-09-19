Sigilli allo street food del Golfetto 

Sigilli allo Street food 4 mori, meta privilegiata sul litorale di Tortolì. Li hanno apposti i carabinieri della compagnia di Lanusei nell’ambito di un’attività coordinata e promossa dalla Procura che contesta al titolare, Rossano Deiana, violazioni urbanistiche. Il sequestro preventivo dell’area ristorante dello stabilimento balneare, affacciato sulla spiaggia del Golfetto, è stato eseguito nei giorni scorsi. Mentre i militari apponevano i sigilli al locale, la Guardia di finanza, alla presenza della procuratrice di Lanusei Paola Dal Monte, ha sequestrato diversi faldoni negli uffici del Comune di Tortolì. Nulla trapela sui dettagli che hanno portato all’operazione di polizia giudiziaria. Nel procedimento, l’imprenditore di Tortolì è assistito dall’avvocato Bruno Pilia. Che lo difende anche in relazione al altre vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Sotto sequestro

Il locale, che insiste nella suggestiva località del Golfetto, lungo il litorale di Tortolì, è stato chiuso dal personale dell’Arma su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha ravvisato irregolarità in materia urbanistica. Contestazioni tutte da dimostrare. Sta di fatto che qualche giorno fa i carabinieri hanno notificato al titolare dell’attività commerciale il provvedimento della Procura, apponendo all’ingresso l’avviso in cui sono indicate le violazioni e i relativi riferimenti del procedimento penale in cui l’indagato dovrà chiarire la sua posizione. Il provvedimento è stato emesso al culmine della stagione turistica e dopo una lunga e articolata attività investigativa.

Il fatto

Gli inquirenti che hanno istruito il fascicolo d’indagine punteranno la lente d’ingrandimento sulle concessioni rilasciate in passato per accertare se tutte le procedure siano state eseguite nel rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici.

Operazione analoga

Il mese scorso stessa sorte è toccata all’area di sosta attrezzata di Foxi Manna, spiaggia principale di Sarrala, la Marina di Tertenia. Anche in quella circostanza, seppur con dinamiche differenti rispetto a quelle che hanno originato la chiusura del locale di Tortolì, la Procura ha disposto il sequestro dell’attività, di proprietà di Alessandro Melis, titolare della ditta Top Tuning, contestando violazioni urbanistiche. In quella circostanza era avvenuto anche lo sgombero dei turisti che sostavano nei propri camper all’interno dell’area finita sotto inchiesta.

