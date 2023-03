Sigilli all’hotel disperazione: migranti in albergo o espulsi 

Mohamed Cham ha dormito nel parcheggio dietro l’ hotel disperazione di via Riva di Ponente. Una notte su un materasso portato fuori in fretta e furia dalla sua stanza dell’edificio incendiato giovedì mattina prima dell’alba. «Abbiano cercato di riposare, la mia compagna italiana ed io, pensando a nostra figlia di nove mesi che ci è stata portata via. Vogliono darla in adozione, non voglio, vi prego, non voglio». Con loro, per strada, è rimasta una parte dei quaranta migranti alloggiati in quel tugurio inumano «dove più che vivere riuscivamo a sopravvivere». Quindici sono sono stati ospitati in alloggi e hotel messi a disposizione dal Comune, altri dodici con il permesso di soggiorno in regola in strutture di pertinenza comunale, tre regolari richiedenti protezione internazionale sono stati condotti nei Centri di accoglienza straordinari gestiti dalla Prefettura.

L’espulsione

Degli irregolari, tre sono stati accompagnati al Cpr per essere rimpatriati nel Paese d’origine mentre ad altri 12 è stato consegnato il foglio di via per lasciare il territorio italiano entro sette giorni. Tutto questo mentre ieri mattina, col traghetto di linea, sono sbarcati in porto venti stranieri adulti facenti parte di un gruppo richiedente protezione internazionale.

Sono le otto e trenta del mattino quando gli operai mandati dalla Regione, proprietaria del caseggiato, così come di tanti altri edifici confinanti di via Riva di Ponente, hanno cominciato a murare finestre e ingressi per evitare altre possibili occupazioni. Lo facevano quando i ragazzi stranieri portavano via i loro vestiti, le valigie colme dei loro oggetti, degli averi accumulati col tempo per riuscire a concedersi un’esistenza decente. Condizione difficile in questo luogo di abbandono dove il degrado riempie le camere, gli angoli di improbabili stanze da letto dove troppe persone convivono in ambienti e spazi inadeguati e insufficienti.

La cuffia rasta