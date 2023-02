Sigilli all’Eden, ecomostro a pezzi  

Non c’è niente che faccia pensare ad un paradiso fuori e dentro il vecchio hotel “Eden Beach”, la struttura di cemento fatiscente e incompiuta sul litorale della Marina di Sorso, le cui stelle si sono spente ancora prima di accendersi. L’albergo fantasma che mortifica lo splendido paesaggio fronte mare, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del Noe di Sassari al comando di Giuseppe Iovene, per degrado ambientale e per le condizioni strutturali che mettono a rischio l’ incolumità pubblica.

Incompleto

All’interno dell’imponente rudere che occupa quasi 4mila metri quadri di superficie, i solai sono crollati sopra un cumulo di rifiuti pericolosi e non, materiale di ogni sorta tra siringhe, bombolette spray e degrado. Meta di vandali e writer che lo hanno tappezzato di graffiti, negli anni vi hanno trovato riparo due extracomunitari che vi bivaccano nella notte. L’edificio fu costruito negli anni Ottanta dalla “Hotel Eden Beach” snc di Lauwers Dirk Walter e C., una società con sede legale a Sassari ormai cessata, fondata da una famiglia di imprenditori giunti dal Belgio. Un progetto in rampa di lancio mai completato, rimasto tale per oltre trent’anni a dispetto di qualsiasi regola di decoro. Sorto all’interno del villaggio turistico Eden Beach per valorizzare l’area, è finito col deturpare lo splendido panorama di Platamona, un ecomostro che lungo la provinciale 81 non passa inosservato.

Instabile

Nel 1991 la società aveva inoltrato richiesta di condono edilizio all’ufficio Tutela e paesaggio per un abuso edilizio, ma nonostante il via libera tutto si era concluso con un nulla di fatto. La struttura era stata abbandonata al suo destino, i ladri avevano trafugato ogni cosa, dagli elementi di arredo di cucine e camere da letto, compresi gli infissi. I militari del Noe, ieri mattina, hanno posto i sigilli attorno all’intero complesso, delimitando l’area per impedirne l’accesso. Il Comune di Sorso si è messo a disposizione per verificare le condizioni di precarietà degli immobili e i carabinieri del Noe hanno nominato come ausiliario il capo ufficio tecnico dell’ente per verificare le eventuali situazioni di pericolo. L’intervento dei carabinieri, il terzo dopo il sequestro del Lido Iride di Sorso e del Caval Marì di Alghero, si inserisce nell’ambito della maxi operazione “Sardegna Bella”, progetto investigativo contro gli ecomostri ideato dal Noe di Sassari.