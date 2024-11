Sigilli alle aziende di tre allevatori  

Il bestiame custodito nelle loro aziende non era regolare e in più veniva movimentato senza darne adeguata comunicazione ai veterinari dell’Asl Ogliastra. Infrazioni costate care a tre imprenditori zootecnici di Ussassai che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la visita dei carabinieri della compagnia della stazione del paese e dei colleghi in servizio alla squadriglia di Jerzu. A tre aziende è stato applicato il sequestro amministrativo e i rispettivi legali rappresentanti sanzionati con maxi multe. Secondo quanto emerso al termine degli accertamenti, che si sono conclusi giovedì, i controlli nelle tre attività agricole e zootecniche del paese hanno evidenziato «numerose difformità relative alla gestione e movimentazione di bestiame». A ciascuno dei titolari delle aziende sono state comminate multe di migliaia di euro per la «mancata regolarizzazione (presa in carico e movimentazione) del bestiame». È quanto hanno documentato i militari dell’Arma che si sono presentati negli ovili insieme ai medici del Servizio veterinario dell’Asl. Dagli accertamenti effettuati sul campo sono scaturite una serie di violazioni sulle norme che disciplinano il comparto dell’allevamento, sottoposto a regole rigide spesso disposte dall’Unione europea a tutela del consumatore ma anche degli animali stessi. I tre allevatori di Ussassai sono finiti sono indagine e, su disposizione della Procura di Lanusei, le loro aziende sequestrate per consentire agli inquirenti di proseguire nell’attività investigativa che dovrà fare piena luce sulla gestione del bestiame portata avanti con presunte modalità illegali. (ro. se.)

