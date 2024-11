Sigilli all’ambulatorio estetico abusivo 

Durante le intercettazioni i carabinieri avevano già sospettato qualcosa: nell’abitazione di Federica Cristina Satta, la 37enne finita ai domiciliari nell’operazione di lunedì mattina per i traffici di ketamina e cocaina, veniva portata avanti un’attività particolare. La conferma è arrivata con il blitz e la perquisizione. Nel piano interrato della casa a Pirri, secondo le accuse, la giovane avrebbe realizzato un ambulatorio di medicina estetica senza alcuna licenza. Un piccolo centro abusivo con scrivania per la ricezione delle clienti, un bagno riservato e un lettino per i trattamenti. In alcuni carrellini sono state ritrovate le fiale di botulino e le siringhe usate per le sedute. Alla fine dell’operazione, il locale è stato sequestrato così come tutto quello che c’era all’interno. E la Satta, oltre alle accuse per i traffici di sostanze stupefacente che l’hanno portata ai domiciliari, è stata denunciata «per esercizio abusivo della professione medica», «attivazione abusiva di un ambulatorio per trattamenti di medicina estetica in assenza della prevista autorizzazione» e «importazione abusiva di medicinali da paesi terzi». I farmaci, sempre per l’accusa, arriverebbero dalla Corea del Sud in modo illegale e senza alcuna certificazione delle competenti autorità sanitarie.

La reazione

Quando i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, sotto il coordinamento di Daniele Credidio e Nicola Pilia, sono arrivati nell’abitazione, lunedì all’alba, nella zona tra Barracca Manna e Is Corrias, per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, la donna avrebbe cercato anche di liberarsi delle fiale di botulino, lanciandole dalla finestra. Tutto il materiale è stato recuperato. Gli accertamenti degli investigatori avrebbero accertato che l’attività andava avanti da diverso tempo ed era pubblicizzata sui social. Presenti anche i prezzi con trattamenti tra i 150 e i 200 euro per avere “le labbra russe, le più sexy del mondo”, la correzione dell’estetica del naso, degli zigomi e del mento, per le iniezioni di botulino, ma anche trattamenti di ialuronidasi e di biorivitalizzazione. Su quanto accadeva nel laboratorio, ritenuto dagli inquirenti abusivo, verranno svolti ulteriori accertamenti per capire chi effettuasse i trattamenti e se dunque la Satta avesse dei collaboratori-complici.

Ai domiciliari

Come detto la 37enne, che diversi anni fa ha svolto l’attività di tassista, è finita al centro dell’inchiesta antidroga che ha portato i carabinieri a eseguire sette ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e quattro ai domiciliari). Nel settembre del 2023 ha ospitato nella sua casa Federico Martis, ritenuto l’organizzatore dei traffici illegali tanto da ritagliarsi negli ambienti dello spaccio il nomignolo di “re della ketamina”. Martis era finito in carcere per il maxi sequestro della sostanza (cinque chili e mezzo) e una volta scarcerato aveva comunicato come domicilio proprio l’abitazione a Pirri. E dalle indagini sarebbero emerse le responsabilità della Satta in alcuni episodi di spaccio. Per gli inquirenti era molto attenta nell’utilizzo del telefono e prediligeva le comunicazioni con whatsapp. Ecco perché sono state importanti le conversazioni registrate dalle microspie sistemate nell’auto che la giovane aveva preso a noleggio. Oggi la Satta (assistita dall’avvocato Marco Fausto Piras) verrà sentita per l’interrogatorio di garanzia così come le altre tre persone finite ai domiciliari (e difese dagli avvocati Riccardo Floris e Marina Caria): Irene Asunis (24 anni di Sestu), Claudio Scalas (36, di Uta) e Claudia Scameroni (40, di Quartucciu).

