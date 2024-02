Sigilli al ristorante sul mare 

Il provvedimento di sequestro è scattato nei giorni scorsi su disposizione della Procura: sulla fettuccia bianca e rossa è comparso l’avviso che lo comunica. Gli uomini della capitaneria di porto di Oristano hanno provveduto a mettere i sigilli nel ristorante “Alta marea” a S’Archittu. In realtà, solo su una parte del locale, quella che secondo gli accertamenti effettuati non è coperta dalla concessione. La contestazione mossa dalla magistratura parla, infatti, di occupazione abusiva del demanio. Il ristorante, molto conosciuto nella borgata marina e nella zona, sorge in parte su un seminterrato e in parte sulla spiaggia e può contare su una pedana a breve distanza dal mare.

L’inchiesta

Era stata avviata qualche tempo fa, dopo che negli uffici della Procura oristanese arrivò una segnalazione, che verosimilmente faceva riferimento a qualche irregolarità. . A quel punto è scattata una serie di verifiche e riscontri, affidati alla capitaneria di porto. Nel corso degli accertamenti il pm ha ritenuto necessario disporre il sequestro dell’area, quella fetta che non era stata prevista nella concessione; è stato autorizzato però l’utilizzo delle parti del ristorante che non ricadono nell’abuso. Accogliendo la richiesta degli avvocati Serena Contini e Antonio Pinna Spada, è stata in particolare dissequestrata la scala d’accesso al locale. La parte ritenuta abusiva ricadrebbe fra due aree che invece sarebbero regolarmente autorizzate. Togliendo i sigilli nella zona non gravata da abuso, i gestori del ristorante potranno avviare l’attività.

L’istanza

La difesa è impegnata anche su un altro fronte, e cioè il ricorso al Tribunale del riesame, appena depositato: l’obiettivo è capire nel merito la motivazione della misura cautelare. E a questo proposito potrà tornare utile percorrere i vari passaggi e le autorizzazioni che si sono susseguiti negli anni. ( p. m. )

