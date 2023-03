Sigilli al furgone-friggitoria «Così ci stanno affossando» 

Prosegue il pugno duro dell’amministrazione comunale contro gli ambulanti proprietari di furgoni-paninoteche. Ieri gli agenti della Polizia Locale si sono presentati in piazza dei Centomila, tra viale Diaz e viale Colombo, per controllare la friggitoria “4 polpi”, punto di ristoro nei parcheggi sotto la scalinata di Bonaria. Il mezzo, con sedie, tavolini e ombrelloni, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Secondo le accuse sono stati violati gli articoli 15, 17 e 18 della legge regionale 5 del 2006: il titolare, Gigi Spina, non aveva la concessione per l’utilizzo del suolo pubblico. È scattata anche la sanzione da 5mila euro.

La rabbia

«Ci stanno affossando», racconta Spina. «Come categoria stiamo chiedendo di poter lavorare. Ci mettano in regola approvando un nuovo regolamento che disciplini il settore. Invece niente. Scattano i controlli, ti sanzionano e ti fanno chiudere. Lasciando in mezzo a una strada tante famiglie». Il furgone-friggitoria di piazza dei Centomila era un punto di ritrovo da anni. «Ho avuto la concessione del suolo pubblico dalla Regione. Una concessione per sei mesi nel 2021. Quando mi è scaduta ho chiesto di poterla rinnovare. Mi hanno sempre chiuso la porta in faccia, senza motivo», aggiunge Spina. «Ho regolare licenza da ambulante itinerante. Ma senza la concessione per occupazione del suolo pubblico sarei costretto a cambiare zona più volte ogni giorno. Significa non poter lavorare. Nelle nostre condizioni quando c’è brutto tempo o il gran caldo, i clienti scarseggiano. Non ci permettono di svolgere la nostra attività in modo regolare. Insomma questo Comune non ci vuole. Per questo sto pensando di lasciare l’Italia».

Gli scontri

I controlli a carico dei proprietari di furgoni-paninoteche si stanno intensificando. Prima era toccato al mezzo sistemato a Mulinu Becciu, poi a quello in piazza Madre Teresa di Calcutta, infine al punto ristoro di viale Cimitero davanti ai campi dell’Ossigeno. Ieri è stato il turno di Spina. «Sembra ce l’abbiano con noi. Quando la nostra richiesta, come ribadito negli incontri in Comune, è solo quella di poter lavorare mettendoci in regola». Proprio le tensioni sulle concessioni hanno portato diversi dirigenti a scrivere una lettera per gli attacchi subiti da un loro collega, Alessandro Cossa, responsabile del Suape. Pochi giorni prima c’era stato anche l’incontro ad alta tensione tra l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia e lo stesso Cossa con gli ambulanti, oppositori tenaci del regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato a febbraio.