Sigilli al dancing dopo la rissa 

Quindici giorni di chiusura. Si abbatte sul “Touch on the Beach” la misura di sospensione delle attività, decisa dal questore di Sassari ed eseguita ieri dagli agenti della polizia di Stato.

I fatti

Il provvedimento arriva a nove giorni dalla rissa avvenuta nelle prime ore del 14 agosto nella discoteca algherese e al culmine della quale è stato colpito all’occhio destro un 23enne della città catalana. Vittima di un pugno sferrato da un ragazzo di colore, intervenuto prima per sedare uno scontro in corso e, una volta spinto da un avventore, autore poi di una reazione violenta di cui peraltro ha fatto le spese la persona sbagliata. Che, visitata in ospedale a Sassari, ha avuto 30 giorni di prognosi, per una frattura orbitale e il rischio di subire un’operazione chirurgica. Il giovane ha sporto denuncia ai carabinieri per lesioni gravi a Ferragosto e, nei giorni scorsi, è scoppiato il caso in cui sono finiti subito nell’occhio del ciclone i proprietari dell’attività. In particolare per il ruolo, all’interno del locale, del ragazzo violento, ripreso da un video diffuso sul web mentre indossa nel privè un auricolare e la ricetrasmittente, mezzi a disposizione dello staff del “Touch”.

La difesa

«Un nostro collaboratore gli aveva chiesto di tenerli mentre andava in bagno- ha spiegato Federico Salis, il gestore-. Lui non ha mai lavorato per noi e non l’avevo mai visto prima di quella sera». La professione di innocenza dei titolari non ha però frenato l’ondata di odio e commenti al calor bianco contro di loro, conditi pure da minacce di morte. E ieri, dopo la serrata della discoteca, sempre Salis ha pubblicato sul suo profilo instagram la foto del provvedimento affisso all’ingresso accompagnato dal messaggio “Ora siete tutti contenti. Ho perso”. Salis sostiene che le conseguenze dell’interruzione saranno pesanti dal punto di vista economico senza considerare quelle legate all’immagine. Intanto domani si riunirà in Comune ad Alghero la commissione Attività produttive che dovrà discutere su eventuali inadempienze amministrative del “Touch on the Beach”, un confronto stabilito prima della vicenda di una settimana fa.

