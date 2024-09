Sigilli al chiosco senza permessi 

Secondo i carabinieri del Nas, un chiosco a Porto Columbi era aperto pur non avendo alcuna autorizzazione stagionale. Il bar-ristorante Bobo Beach di Porto Columbu a Pula, gestito dall’imprenditore Roberto Meluzzi, è stato sequestrato a seguito di alcuni controlli effettuati dai carabinieri. L’ispezione ha portato alla luce che il locale somministrava alimenti e bevande senza alcuna licenza stagionale.

I controlli

Il locale disponeva di una cucina attrezzata, un’area esterna per i clienti e una zona bar, ma mancava dei requisiti igienici fondamentali. Durante i controlli svolti sono stati sequestrati 20 chili di alimenti e 100 litri di bevande, «a causa di gravi violazioni delle norme igienico sanitarie previste dal sistema Haccp». Il valore complessivo del sequestro, che include l’immobile e le merci, si aggirerebbe intorno ai 300mila euro. Inoltre, sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro. «Ci sono anomalie con l’Haccp - afferma il titolare Roberto Meluzzi, 54enne, imprenditore di Cagliari - quindi hanno chiuso i locali e il frigo. Si tratta di un sequestro amministrativo, quindi bisogna regolarizzare»

«Tutte le attività devono essere regolari e quelle che non lo sono è normale che non possano rimanere aperte - dice il sindaco di Pula Walter Cabasino - Se i Nas hanno trovato delle irregolarità nella gestione è giusto che abbiano provveduto al sequestro del locale. La salute delle persone e di chi usufruisce il servizio va sempre messa in prima linea in qualunque attività commerciale».

Muravera

I carabinieri del Nas hanno anche multato i gestori del Camping Torre Salinas di Muravera: un verbale da duemila euro per irregolarità nel rispetto delle normative igienico-sanitarie: una zanzariera rotta e dei cestini porta rifiuti senza coperchio. «Nel resto del campeggio - spiegano i gestori - tutto era in regola».

L'operazione "Estate Tranquilla” dei carabinieri continua a concentrarsi sulla sicurezza e rispetto delle normative in materia di somministrazione e igiene.

