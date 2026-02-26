Sigilli al cantiere (autorizzato) 

Un cantiere edile sequestrato in Costa Smeralda e i sigilli in un pontile di Punta Nera, a La Maddalena. Sono gli esiti di una vasta attività coordinata dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso in tutta la fascia costiera gallurese. Il capo dei pm ha chiesto e ottenuto i sequestri, le inchieste sono condotte dal personale del Corpo Forestale.

Stop ai lavori

L’operazione più importante è quella culminata nel sequestro del cantiere di riqualificazione di un vecchio residence a ridosso del campo di golf del Pevero, nel cuore della Costa Smeralda. La società Val srl ha ottenuto tutti i permessi (Regione e Comune di Arzachena) per la realizzazione di sei ville con piscina a cinque stelle «con miglioramento dello standard qualitativo delle strutture esistenti e dell’impatto paesaggistico, con l’utilizzo di materiali e tecniche della bioarchitettura». La società che ha aperto il cantiere di Li Liccioli ha tutte le carte in regola, ma è proprio le carte in regola che interessano la magistratura. Infatti secondo la Procura di Tempio i permessi per trasformare il vecchio residence in un complesso bene inserito nel paesaggio sono illegittimi e non potevano essere rilasciati. È stato iscritto nel registro degli indagati il dirigente dell’area tecnica del Comune di Arzachena, Mario Chiodino, che ha firmato i permessi. Sono indagati anche il direttore dei lavori, Dino Petrarca e il costruttore, l’imprenditore olbiese, Gavino Docche. La Val srl, committente dei lavori, assistita dagli avvocati Gian Comita Ragnedda e Luca Montella, ha ottenuto le autorizzazioni per demolire e ricostruire nel sito di Li Liccioli, a due passi dall’Hotel Cala di Volpe. Il residence si chiamava “Fiori Gialli” e, stando allo stesso provvedimento di sequestro, nei nuovi edifici non c’è un metro cubo in più rispetto a quanto autorizzato. Gli altri indagati sono difesi da Antonello Desini, Attilio Chirico e Maria Caterina Pisano.

Nell’Arcipelago

Il personale del Corpo Forestale ha sequestrato anche un approdo, ricostruito, a Punta Nera, nell’isola di La Maddalena. Si parla di un opera realizzata, secondo il pm, violando i vincoli ambientali. L’avvocato Alessio Bittu, legale della Punta Nera srl dichiara: «La società ha agito nel pieno rispetto delle normative vigenti, eseguendo l’opera in conformità ai titoli autorizzativi, ben otto, rilasciati».

